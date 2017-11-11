桃園花彩節限定版飛天掃把、旋轉木馬 成打卡熱點

2017年11月11日 14:05 中時 蔡依珍

蘆竹花彩節今年特別準備全新亮麗的軌道小火車，設置在花田裡夢幻又特別，滿足大小朋友的童心。(蔡依珍攝)

蘆竹花彩節今年特別準備24人座的夢幻大型旋轉木馬，設置在花田裡夢幻又特別，滿足大小朋友的童心。(蔡依珍攝)

蘆竹花彩節今年展場處處是亮點，花海主打鑽石型，將花田以鑽石切割的方式播種。(蔡依珍攝)

裝置藝術不容錯過。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦直讚蘆竹是桃園花彩節的發源地，一年比一年更好，打卡比賽可看出端倪，可望再度蟬聯冠軍寶座。(蔡依珍攝)

桃園花彩節蘆竹場開跑一周，散落在五彩繽紛花叢裡的軌道小火車、旋轉木馬、飛天竹掃把、巨型椅等，夢幻又特別，成為限定版超夯打卡熱點，人潮絡繹不絕，市長鄭文燦直讚蘆竹是桃園花彩節的發源地，一年比一年更好，打卡比賽可看出端倪，可望再度蟬聯冠軍寶座。

桃園花彩節蘆竹場4日起盛大展開，區長褚春來說，今年展場處處是亮點，花海主打鑽石型，將花田以鑽石切割的方式播種，猶如珠寶在花田裡閃耀著光芒，還種植出全台首見的黃金大波斯菊，絕不能錯過。

最具藝術性的，非2大裝置藝術莫屬，分別是國內知名陶瓷馬賽克公共藝術創作者黃耿茂的「百年好合」，以及知名稻草創作藝術家薛弘明創作的「立冬─萬物收藏」，結合現場景致，以另類方式呈現花卉與農作，不論色彩或造型都讓人眼睛為之一亮。

褚春來說，今年更特別準備全新亮麗的軌道小火車，以及24人座的夢幻大型旋轉木馬，設置在花田裡夢幻又特別，滿足大小朋友的童心，活動也結合在地社區發展協會和幼兒園，發揮巧思讓廢棄物重生，製作黃色小鴨、河馬、鋼鐵人、阿帕契等散落在花海中，另外更有以廢棄腳踏車、鐵架和掃把完成的「飛天花彩婆婆」，以及巨型、大、小椅子隨興分佈在花場中，成為超熱門拍照點，滿足「打卡」世代。

本周是蘆竹場花海最後一周，蘆竹公所以1連2天的「桃樂園、玩花漾」動態活動吸引大家攜家帶眷前來，特色農特產攤位、舞台勁歌熱舞、親子DIY手作體驗等，掀起另一波高潮。鄭文燦說，蘆竹去年是全市花彩節各區競賽第一名，人數最多、設計最特別，今年更勝一籌，展現蘆竹魅力，笑言今年共有6個行政區、7個展場接續舉辦花彩節，蘆竹遇到重大挑戰，但從絡繹不絕的人潮，可望蟬聯冠軍。

(中時)