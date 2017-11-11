免費癌篩 現場有人檢出腫瘤

2017年11月11日 14:17 中時 許素惠

肝病防治基金會免費為雲林身心障者做肝癌與肝炎檢驗，雲林縣內14身心障團體都與篩。(許素惠攝)

雲林縣長李進勇(左二)頒感謝感謝台大雲林分院長黃瑞仁(左三)、肝基金會執行長楊培銘(右三)。(許素惠攝)

肝病是台灣國病，肝癌更位居雲林癌症死亡第一位，肝病防治學術基金會在企業支持下，上午為雲林身心障者做免費肝炎及肝癌、腹部超音波及血液常規檢查，現場果然有人被檢查出腫瘤，台大醫院雲林分院立即提供就醫輔導及追蹤服務。

縣府社會處出動所有復康巴士接120位身心障者來篩檢，台大雲林分院長黃瑞仁、贊助的中國信託慈善基金會副董事長陳國世、華電聯網公司董事長陳國章等人，協助身心障朋友下車就醫，台大並派出肝腫瘤權威內科部主任陳健弘坐鎮服務。

雲林縣長李進勇感謝肝基金會多年來將保肝篩檢列車開往縣內各鄉鎮，此次特別關懷身心障朋友，帶來正確保肝的健康概念以及後續的醫療轉介，俾早期發現早期治療。

黃瑞仁指出，肝癌一直是雲林縣民癌症死因首位，經肝基金會近2、3年大規模篩檢結果，海線及中部鄉鎮C肝盛行率較全縣平均值高，該院2007年在虎尾院區率先成立腫瘤醫學部，翌年又成立放射治療及安寧療護團隊，提供溫馨的腫瘤照護體系，讓縣民不必奔波外縣市，免做「肝」苦人。

肝基會執行長楊培銘說，肝癌30年來是國內男、女性癌症第一、第三大死因，該基金會近年來在雲林進行免費肝病篩檢，共篩檢4萬5521人，B肝帶原者6677人，帶原率約為14.67%；C肝炎3346人，帶原率約7.35%，帶原者罹患肝硬化及肝癌風險高。

(中時)