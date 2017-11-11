中信冰風暴事件 陳偉殷這麼說

2017年11月11日 14:21 中時 徐養齡

中日職棒聯盟組成的黃金教練團。（徐養齡攝）

陳偉殷指導球員基本動作。（徐養齡攝）

曾仁和搞笑出場。（徐養齡攝）

陳偉殷談中信冰風暴事件

中信兄弟「冰風暴」釋出7名戰將，引發爭議不斷，台灣旅美左投陳偉殷11日赴清大舉辦訓練營時，提到身為職業球員的本分，指球員應做自己該做的事、做對的事，也該做出讓球迷樂意看到的事。

效力於佛羅里達馬林魚隊的陳偉殷，上個球季因傷所苦，出賽機會不多，球季結束後仍延續每年返台辦訓練營的慣例，11日在清大舉辦訓練營，鎖定非大專甲組球員進行訓練。

今年訓練營，殷仔更邀請昔日中日龍隊友大島洋平、吉見一起、小田幸平等，與曾仁和、王溢正、陳俊秀等好友組成教練團，分別指導年輕球員基本動作、投球、打擊姿勢等，象徵經驗傳承，也期盼能培育更多棒球明日之星。

「球員做自己該做的事，做自己覺得對的事」正值返台期間的陳偉殷，顯然對被問及中信風暴一事早有準備，僅委婉表示，台灣球迷對棒球的期望很高，如果換作是他，他會做出對球迷開心、樂意看到的事。

今年在芝加哥小熊隊中繼登場拿下大聯盟首勝的曾仁和，這次也在陳偉殷邀請下，義氣相挺學長，日前回高雄母校才獲得傑出校友的他，心情顯得特別好，介紹出場時還故意扮成名模走秀的姿勢，讓球迷笑彎腰。

陳偉殷表示，每年訓練營都想拿出些不同的內容，今年特別找吉見一起、小田幸平、大島洋平等老朋友來台，邀請過程中比自己想像還要順利，小田幸平甚至表達明年還想再來的意願，希望學員們能一年比一年茁壯，也讓訓練營更有意義。

(中時)