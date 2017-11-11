亞太APEC 員榮張克士任台灣代表隨團醫師

亞太經合會(APEC)經濟領袖峰會周末兩天在越南峴港召開，彰化員榮醫療體系總院長張克士(右一)二度擔任隨團醫師，隨領袖代表宋楚瑜(右四)前往出席會議。(員榮醫院提供)

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亞太經合會(APEC)經濟領袖峰會周末兩天在越南峴港召開，彰化員榮醫療體系總院長張克士(右一)二度擔任隨團醫師，隨領袖代表宋楚瑜(右四)前往出席會議。(員榮醫院提供)

2017年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會10日、11日兩天在越南峴港召開，今年仍由親民黨主席宋楚瑜代表總統蔡英文總統率團前往，員榮醫療體系總院長張克士再度擔任代表團隨團醫師，成為領袖代表團成員中唯一的醫師。

張克士已連續兩年擔任APEC代表團的團員，能夠共同參與國際盛會在醫界算是難得的機會；對於再度隨團，代表其醫療專業受到肯定，他說，感謝宋領袖代表的器重與信任，能隨政府代表出席如此重要的國際經合會議，感到榮幸又開心，將以醫療專業作為全代表團成員的健康後盾。

張克士表示，台灣有素質精良的醫護人員提供優異的技術與品質，更有超高的執行效率與相對低廉的價格；台灣的醫療水平與成就可提供國際社會作為參考，在與各國分享醫療成果同時，行銷台灣，吸引各國民眾赴台就醫。

他指出，全球國際觀光醫療，目前做最好的是泰國，收入約已占GDP的5%；新加坡也正在急起直追，兩國共同作法都是整合各部會，在醫院內就能提供醫療、簽證、訂機票、安排旅遊等的一條龍服務；台灣用GDP的6.5%辦出全民受惠、也讓世界讚嘆的全民健保制度，台灣的醫療品質確實在全球具有高度競爭優勢，這次APEC會議在越南舉辦，若能配合新南向政策，就可藉此機會將台灣的高品質醫療以及國際醫療觀光產業，搬上國際舞台。

(中時)

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