離譜！台鐵貨運列車出軌 竟是司機酒駕

台鐵司機酒駕，疑因此造成列車出軌的離譜事件。（徐養齡攝）

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列車出軌時，鐵軌上的轉轍器疑似未確認位置。（徐養齡翻攝）
台鐵列車司機疑似酒駕上路，10日發生出軌意外，幸無人傷亡。（徐養齡翻攝）

台鐵西部幹線1名謝姓司機，10日下午駕駛1台載運水泥的貨運列車，行經新竹機務段時，竟發生離譜的出軌意外，幸好未造成人員傷亡或列車延誤，警方到場發現謝男滿身酒氣，酒測後證實酒駕，依公共危險罪送辦。

針對出軌細節，台鐵11日指出，當時疑似因調車號誌工程疏失，調車工未確認轉轍器位置，導致調車機車頭及1輛貨車出軌，已於11日零晨2點45分完成復軌，因事故地點位於車庫內，未影響台鐵正常列車營運。

台鐵表示，司機上班前，統一被要求先執行酒精濃度值測試，謝姓司機當天擔任段內調車作業，於早上11點24分上班前，確有依規定執行測試，並由運轉值班人員確認記錄為合格，台鐵已立即停止該員開車工作及調整職務，並靜待司法偵辦調查，號誌工人則會依情節輕重懲處。

據了解，58歲謝姓司機酒測值達0.2毫克，檢警偵訊時坦言有喝酒，但辯稱僅喝幾罐啤酒，不料竟超標，檢警痛斥開火車還敢酒駕，「不知道火車危險性更高嗎？」檢方晚間裁定以5萬元交保。

儘管台鐵強調在司機開車前，曾確實執行酒測，司機也順利過關，但列車出軌後卻被測出酒駕，台鐵人士透露，台鐵本身酒測執行應無問題，聽聞是司機開車後才喝啤酒，但詳細過程仍需經由檢警認定。

新竹地檢署表示，謝姓司機供稱在早上上班時未喝酒，因此通過內部酒測，但在中午休息吃飯時曾喝啤酒，才在下午出軌事件時被測出酒駕，檢方依公危罪嫌偵辦，晚間裁定5萬元交保。

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(中時)

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