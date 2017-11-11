西濱快速公路七股至十份段通車 賴清德到場剪綵

西濱快速公路七股至十份段11日晚間6時正式通車，行政院長賴清德中午參加通車典禮剪綵儀式。(莊曜聰攝)

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剪綵後，賴清德牽著兩位百歲人瑞，走在橋上感受沿途風光。(莊曜聰攝)
西濱快速公路七股至十份段通車後，南市沿海交通更加便利，可望帶動繁榮。(公路總局提供)
七股溪橋兩側有景觀步道，可飽覽潟湖風光。(莊曜聰攝)

台61線西濱快速道路七股交流道到十份交流道段，經過3階段履勘作業完成後，11日晚間6時正式通車，中午舉行通車典禮，行政院長賴清德到場主持剪綵儀式，並與當場祝賀的鄉親，在即將開放的寬敞道路上試走一小段。

賴清德說，很高興能與鄉親共同見證這歷史性的一刻，這段道路在參與建設的團隊努力之下，提前一年完工，希望未來行政院在地方的各項重要工程，都能如期如時完工，而這段道路通車之後，希望能帶動沿海北門、將軍、學甲、七股等行政區，在產業與觀光方面都能更加發展；賴清德也提到，連接市區的曾文溪橋工程，交通部正在規畫，他也會大力推動，絕對不會跳票。

交通部公路總局局長陳彥伯簡報時提到，該路段是國內首例道路工程碳足跡查證，並取得ISO/TS 14067:2013及PAS 2050:2011兩項標準證書，且提早一年完工，藉由工程減碳達到推動產業節能目標。

行政院長賴清德、交通部長賀陳旦、南市代理市長李孟諺等人都到場參與通車典禮，現場觀禮的還有在地鄉親逾400多人，剪綵儀式後，賴清德牽著兩位百歲人瑞楊有財、張黃笑，帶領民眾走在道路上，感受沿途風光。

台61線西濱快速道路七股交流道到十份交流道段總長7.14公里，其中橫跨七股溪的七股溪橋有420公尺，融入景觀元素，東西兩側設有觀景平台2座、造型欄杆、人行步道及登橋樓梯，橋上可瞭望潟湖景觀，相當特別，被網友喻為最美橋梁。

(中時)

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