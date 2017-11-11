非遺基地落戶廣州輕工學院 傳統工藝玩創新

2017年11月11日 14:45 旺報 黃冠智

10日，在廣東省首屆陶瓷裝飾工職業技能大賽暨廣州市輕工技師學院第四屆嶺南文化傳承節系列活動，廣東省欖雕、廣彩兩個非物質文化遺產傳承基地正式揭牌，落戶廣州市輕工學院。

此次技能大賽吸引了54名來自省內職業院校陶瓷藝術相關專業學生、教師和企業職工參加，不僅要考理論，更有時長3小時的實踐操作。

參賽者可選「一帶一路」或「廣東精神」為主題，現場進行泥塑造型。一大塊泥胚，在年輕南粵工匠的巧手下，蛻變為廣式早茶、高鐵飛機等惟妙惟肖。

市輕工學院院長葉軍峰說，「市輕工技師學院自2011年以來，積極建設『嶺南特色工藝傳承基地』，引入60位元國家級、省級、市級工藝美術大師進校園，建立起欖雕、廣彩、廣繡、陶塑、剪紙、宮燈、掌畫、端硯等15間大師工作室，建成廣彩、端硯兩個國家級技能大師工作室，併省市的非物質文化遺產傳承基地。」

該學院不僅設欖雕、廣彩等嶺南特色工藝課程，也有相關教材的編寫小組。該學院嶺南文化藝術產業系主任鄧麗妮表示，現在嶺南特色工藝多是與其他行業結合起來，像陶塑多用於裝飾業、廣繡則與國內外服飾品牌合作。

「現在的學生比以前更活，很有自己的想法。」鄧麗妮表示，如今教師主要傳授基本技藝，學生會在基礎上加入創新，題材和手法都不會太老套。一技傍身，這也讓學生畢業後不愁飯碗。每年畢業約兩成的人選擇創業，並在網路接單，月收入可過萬元人民幣。

(旺報)