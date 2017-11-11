疑涉電話詐騙 美女陸生於加國多倫多失蹤

加拿大多倫多警方日前請求大眾協助，搜尋兩名失蹤多日的大陸留學生，其中一位是20歲的章鐫文。（圖/澎湃新聞）

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中時電子報

據加拿大國家廣播公司（CBC）報導，多倫多警方前天向大眾呼籲，協助尋找兩名在該市失蹤的大陸籍年輕學生，一名是20歲的章鐫文（Juanwen Zhang，英文名Angel）、另一名則是16歲的男生徐珂（音譯），警方懷疑兩人是遭遇詐騙，在接到對方恐嚇電話後，因害怕而躲藏起來。警方表示，這些騙徒會威脅要求受害者關掉手機、關閉社交媒體，好保護他們的家人。此後，騙徒會打電話告訴受害者在中國的家屬，告訴他們孩子被綁架，要求得到巨額贖金。

今年20歲的章鐫文，身高約 163公分，體重約50公斤。失聯前身著灰色運動褲。章鐫文失去聯繫前，最後一次被發現是當地時間8日週三下午1時45分，地點位於多倫多市中心央街和格倫維爾街（Yonge Street & Grenville Street）。多倫多警官德·克羅特（Caroline de Kloet）表示，多倫多警方此前沒有遇到過這樣的情況，但從通報紀錄上可發現，加拿大其他地區出現愈來愈多的針對中國學生的詐騙事件。

年僅16歲的徐珂（音譯），於數日前於多倫多市區失蹤，至今仍不見蹤影。（圖/多倫多警局推特）

目前兩位留學生的家人正全力配合警方調查。克羅特警官表示，希望儘快找到他們，確認兩人能平安回家。事實上，隨著投資移民的大陸民眾愈來愈多，加拿大騎警和中國駐加拿大使領館已多次發佈提醒訊息，要當地華人高度防範層出不窮的詐騙事件。包含謊稱其親人被綁架，企圖向家屬勒索錢財；或是稱其涉嫌在中國的某種犯罪活動，索取高額的金錢，都讓皇家騎警提高警覺，甚至成了專門小組負責追緝此類犯罪。

大陸駐多倫多總領館日前也再次通過官網，鄭重提醒廣大華僑華人和中國留學生，注意防範電信詐騙。「中國國際刑警駐渥太華聯絡處」為虛構機構，國際刑警組織中國國家中心局亦未在渥太華設立所謂的「聯絡處」。駐加使領館亦從未直接處理過包裹被扣等具體個案。旅居海外中國公民如在中國涉案，相關法律文書會由我駐外外交機構通過正規管道專遞，使領館不會通過電話核實資訊，尤其是銀行帳戶資訊。如不慎上當受騙，請即向當地警方報案。如不慎透露資訊，可向加拿大反詐騙中心（Canadian Anti-Fraud Centre）報案，要求其保護財產安全。

(中時電子報)

文章來源：Missing students may have fallen victim to kidnapping scam: Toronto Police

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