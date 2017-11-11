彰化地院法官鮑慧忠 開庭中突腦中風倒下

彰化地院法官鮑慧忠，10日中午開庭審理毒品案件，卻突然癱倒在法庭上，送醫急救後確認是腦中風緊急開刀。(謝瓊雲攝)

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彰化地院法官鮑慧忠10日傳出腦中風癱倒法庭，經緊急送往員榮醫院搶救後轉送台中榮總醫院開刀，術後仍在加護病房觀察，目前病況暫時穩定。

當天上午11點多鮑為毒品案件開庭審理時，突然感到身體不適，不斷冒冷汗後癱倒在庭上，法庭裡的書記官、法警等人發現他臉色蒼白且講話開始口齒不清，察覺不對勁，緊急將他送往員榮醫院急救。

經由員榮心臟內科醫師張木信、陳裕峰，與神經內科醫師葉宗勳，針對電腦斷層掃描結果會診，判定是腦中風，鮑右腦嚴重出血，經減壓處置後轉送台中榮總開刀。

46歲的鮑慧忠畢業於中興大學法律系、司法官40期結業，2001年分發彰化地檢署擔任檢察官，2008年申請轉任法官獲准調派至彰化地院服務至今；已婚育有1子。

鮑平日為人隨和、性情敦厚，同事聽聞他中風都感到訝異，盼他早日康復；也有人說他事親至孝，今年中母親剛過世，他每天親自接送兒子上課、再前往探視父親，近日常加班趕判決，導致血壓飆高到200，常頭昏目眩，同事叮嚀他要去醫院看看，沒想到還來不及就醫檢查就倒下。

彰化地院指出，鮑慧忠法官平日有打桌球、運動習慣，是否是因承辦案件太累，還需進一步了解，目前並未有相關訊息，鮑手邊審理中的案件將交由其他法官接手擇期再審。

(中時)

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