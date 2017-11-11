金門購物節今天登場 智慧商圈好禮獎不完

2017年11月11日 14:59 中時 李金生

「金門購物節」今天上午在縣定古蹟「清總兵署」展開啟動儀式。（李金生攝）

金門縣工策會總幹事王中聖期待吸引更多商家加入只要「一機在手」，商品行銷和採購均更加便捷、智慧的機制。（李金生攝）

「金門購物節」希望讓兩岸遊客留下在金門「智慧購、開心玩」的美好經驗。（李金生攝）

財團法人資訊工業策進會組長許譽勝說明藉由藍芽裝置Beacon主動傳遞商品相關訊息至智慧型手機，引導消費者到店體驗或消費。（李金生攝）

配合大陸雙十一消費潮推出的「金門智慧商圈１起購─1111金門購物節」今天在縣定古蹟清總兵署啟動，即日起至18日活動期間，只要下載「金門購物節」APP並開啟藍芽接收功能，就可享有「後浦商圈」、「金湖商圈」、「金沙商圈」的到店優惠或獨家贈品。

另外，在商圈內還可以邊逛邊集點，APP系統將會自行計算，消費者累計滿20點即可至金城鎮後浦16藝文特區服務櫃台（金城鎮陳氏宗祠旁，每日14:00至22:00），領取摸彩券1張。11月18日的成果發表會上，將抽出幸運的獲獎者，獎品有液晶電視、平板電腦、智慧手錶及小家電等多項好禮。

由經濟部技術處與財團法人資訊工業策進會主辦，金門縣工商策進會協辦，為期1周的「金門購物節」，採用導客入店的新行銷模式，藉由藍芽裝置Beacon主動傳遞商品相關訊息至智慧型手機，引導消費者到店體驗或消費。

應邀主持啟動儀式的副縣長吳成典表示，金門有發展便捷、智慧島嶼的極佳條件，最近金門從全世界400多座城市中脫穎而出，入圍「2018年全球智慧城市」之一，未來縣府將爭取和挹注更多的資源，往科技智慧島的目標大步邁進。

作為「金門購物節」最重要推手，爭取將新型態購物模式和體驗導入金門，讓金門成為離島第1個智慧商圈示範點的資訊工業策進會組長許譽勝，是金門籍傑出子弟。他也專程返金與鄉親分享智慧行銷與購物的樂趣，希望未來有更多兩岸遊客走入店家，留下在金門「智慧購、開心玩」的美好經驗。

金門縣工策會總幹事王中聖也期待在地區業者的配合下，透過此次智慧行銷模式的體驗，有效帶動3大商圈及全島特產店的消費購物，吸引更多商家加入只要「一機在手」，商品行銷和採購均更加便捷、智慧的機制。

消費者至Google play 或App Store 搜尋「金門購物節」，即可免費下載應用程式。活動相關詳情也可電洽082-324927金門縣工策會。

(中時)