89歷史老火車頭復駛 噴了張花冠一臉黑水

嘉義縣長張花冠被燃煤蒸汽噴得一臉黑水，事後發現自己一臉黑，還幽默形容這是免費的「煙燻妝水」。（呂妍庭攝）

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義縣長張花冠被燃煤蒸汽噴得一臉黑水，事後發現自己一臉黑，還幽默形容這是免費的「煙燻妝水」。（呂妍庭攝）
耗資950萬元修復、編號650的台糖蒸汽機車，11月11 日上午在嘉義縣蒜頭糖廠復駛。（呂妍庭攝）
耗資950萬元修復、編號650的台糖蒸汽機車，11月11 日上午在嘉義縣蒜頭糖廠復駛。（呂妍庭攝）

歷史89年的編號650蒸汽火車頭，14年前由日本收藏家，台日鐵道交流促進協會會長伊藤一己回捐給嘉義縣，經文化部補助，花費950萬元整修的老火車終於復活，11日正式在嘉義縣蒜頭糖廠進行暌違44年的復駛，當蒸汽車鳴笛出發時，夾帶煤渣的蒸氣噴了縣長張花冠一臉黑水，事後發現自己一臉黑，還幽默形容這是免費的「煙燻妝水」。

650蒸汽火車頭是德國Koppel廠於1928年8月製造出廠，屬於「賓士車」等級的高性能火車頭，因時空背景，1973年於台糖蒜頭糖廠除役後，被日本東北興業株式會社購買運送回日本，停放在宮城縣藏王町展示，後來被熱愛台灣鐵道的伊藤一己買下。

2003年，時任中華民國鐵道文化協會理事長許乃懿醫師與收藏者伊藤先生溝通，由當時擔任立委的張花冠縣長商請陽明海運贊助運回嘉義，捐贈者伊藤一己唯一的條件，就是要看見650蒸汽火車頭再度奔馳在嘉南平原。

由於火車頭修復資金龐大，650回台後一度成展示品，直到2015年有文化部文化資產局經費支持，才啟動修復工程，但燃煤蒸汽火車在台灣已少見，技工匠師日漸凋零，關鍵零件遺失，修復難度相當高，歷經考驗和難關，11日這天終於復駛上路，連張花冠都說，這14年的約定，困難重重。

看到縣府兌現14年前的約定，伊藤很感動，感謝台灣各界對修復650，以及兌現約定所做的努力，並致贈張花冠一本追逐臺灣、日本和韓國鐵道舊日情懷的書。

張花冠指出，縣府的五分車延駛計畫，串連高鐵嘉義站至故宮南院，要讓遊客重溫早年台糖五分仔車和載運甘蔗美麗的回憶，也要讓「最快的」和「最慢的」的火車在此交會，高鐵下車的旅客可以搭五分車到故宮南院，創造獨具文化特色的交通運具及嘉義糖業觀光新亮點。

(中時)

耗資950萬元修復、編號650的台糖蒸汽機車，11月11 日上午在嘉義縣蒜頭糖廠復駛。（呂妍庭攝）
台日鐵道交流促進協會會長伊藤一已應邀見證這歷史上的一刻，並當場在書上簽名送給張花冠。（呂妍庭攝）
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