農地政策變變變 民團批宜縣府

2017年11月11日 15:01 中時 李忠一

宜蘭縣代理縣長陳金德上任不到1周，僅在農業政策上，就推翻前縣長林聰賢針對違規農舍加徵的房屋稅、打算放寬中央農舍興建政策，連農業處長陳德星都決定請辭，今天（11日）守護宜蘭工作坊等團體批縣府政策轉彎、扼殺宜蘭未來發展，對此縣府回應，農地農用立場沒有改變。

前縣長林聰賢任內針對違規農舍加徵房屋稅，前代理縣長吳澤成回歸「土地歸土地，房屋歸房屋」，不再重複課稅，陳金德上任後將加計利息退還加徵的4500萬元房屋稅。此外，農委會修正「農業用地興建農舍辦法」，規範農舍興建位置，避免農舍位於土地中央、破壞農業生產，但傳出陳金德有意放寬，農業處長陳德星決定請辭，成為陳金德上任後首位請辭不幹的一級主管。

守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮表示，新代理縣長陳金德動作頻頻，縣府放寬農舍興建農舍的限制，但地方政府權限居然要逾越農委會的農舍興建辦法，是非常不可思議，「政府不守法，又如何讓人民守法？」

綠黨中執委吳紹文表示，縣府碰到違建不敢拆，罰又輕罰，宜蘭在農業這一塊處境非常薄弱。

無黨籍議員薛呈懿說，一個政府在一個案件上反反覆覆，代表政府不需要依法行政，宜蘭有民主聖地之稱，這句話讓她感到「非常非常丟臉。」提醒縣府與陳金德代理縣長，宜蘭人的期待與需要不是在搞農地。

縣府回應說，陳金德縣長尊重公民團體內容，縣府會依照區域計畫法、都市計畫法處理，已成立專案小組訂定管理的處理計畫，落實違規農地、農舍的執行計畫，是否會再拆除違規農舍，會再討論；去年議會質詢時，有議員指出，如果房子蓋在邊邊角角，在路邊會造成死角，發生死亡車禍，希望縣府重新調整要求，縣長一直希望農地農用，政策也沒有改變。

(中時)