「罷昌」正、反方對決 國民黨按兵不動

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時代力量立委黃國昌罷免案，將於下月16日投票，隨著投票日倒數，「罷昌」、「挺昌」兩方勢力開始集結，並分別舉行掃街活動，說明罷免或力挺黃國昌的理由。對於罷昌活動，國民黨暫定不主動動員，讓地方與民眾自主參加，黨務高層說，此舉是為避免罷昌案被時力操作成「藍綠對決」。

發起罷免案的「北北基安定力量聯盟」今號召上百名青年學子，前往新北市瑞芳區掃街、發傳單，要向民眾闡揚罷昌理念及理由；同時，聯盟也預計每周都將舉行掃街活動，替罷免案宣傳、催票。

安定力量聯盟主席孫繼正今表示，直到11月底之前，聯盟將陸續前往黃國昌所屬的新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），舉行學子、家長、家庭日等不同主題的掃街活動；下月15日、投票日前一晚，也會舉辦「選前之夜」活動。

孫繼正抨擊，黃國昌言行不一、操弄民粹，當選立委後鮮少與地區選民接觸，更未落實選前建設地方的政見；在立法院質詢時，僅小部分與地方議題相關，就算有也只是在做秀，做球給官員，「有媒體效果才會往前衝」。

孫繼正指出，由於第12選區大部分屬偏鄉區域，有很多弱勢族群，聯盟一邊進行掃街活動，同時會蒐集民眾意見，在罷免案成功後，提供新任立委作為參考。

不讓罷昌群眾專美於前，時代力量新北黨部明日將發起「國昌用心 志工相挺」掃街活動，集結志工到車站、市場等人潮聚集處發傳單，盼能凝聚支持者力量。

罷昌、挺昌逐漸形成對決態勢，國民黨暫定按兵不動，不會主動動員群眾上街，讓地方及民眾自行決定。黨務高層指出，汐止地區基本盤本來就藍大於綠，同時為避免時代力量將罷免案與藍綠做連結，甚至操作成藍綠對決，因此暫定先不動員。

(中時)

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