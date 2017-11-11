恭喜！寶寶出生僅350公克「全身沒長好」 治療後順利出院

保溫箱中的玩偶約1000公克，女嬰樂樂出生時僅350公克，是玩偶的1／3。（倪浩倫攝）

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台大兒童醫院今舉辦早產兒回娘家活動，有已經長大的早產兒Cosplay美國隊長，到現場與大家同樂。（倪浩倫攝）
台大兒童醫院今舉辦早產兒回娘家活動，讓家長帶早產兒回來同樂，同時進行健康檢查追蹤。（倪浩倫攝）

350公克有多重？約是半瓶礦泉水的重量，但卻是一個Baby的體重！7個多月大的女嬰樂樂，因22周就「提早報到」，出生體重350公克，是台大醫院今年最低體重嬰兒，全身器官幾乎都沒發育完成，且因體型僅一個手掌大，醫師還得將她綁在胸前，用長1公分、寬0.2公分的醫材替她做心臟手術，幸經過5~6個月個治療，已於日前平安出院。

世界衛生組織WHO將未滿37周就出生者的新生兒定義為早產兒，收治上述病例的台大兒童醫院新生兒科主治醫師周弘傑說，統計顯示，我國早產兒數量，佔全新生兒的8~10％「全世界都差不多」，但在我國在內的先進國家，早產的原因多為高齡產婦、人工生殖有關。

女嬰樂樂的媽媽因無法自然受孕，故決定接受人工生殖，並在35歲時順利懷上一男一女的雙胞胎，但在22周時突然破水，緊急接受剖腹產，最終僅搶救回樂樂；樂樂出生時僅350公克，是台大醫院今年體重最低的新生兒。

周弘傑說，樂樂出生時包括心、肺、腸胃等器官都沒長好，除了得靠器材輔助呼吸，且為了讓她存活，更在她出生數天後，就動開放性心臟動脈導管手術；他說，由於樂樂體型實在太小，得將她綁在執刀醫師胸前，並用長1公分、寬0.2公分的醫材進行手術，幸運的是，樂樂在出生2個月後，體重就達到可離開保溫箱的1800公克標準，並在出生5~6個月後順利出院。

我國每年約有2000名早產兒，台大醫院就接生了500多名，統計顯示，出生超過1000公克的早產兒，存活率可超過95％，1000公克以下者，存活率也超過85％。台大兒童醫院今舉辦早產兒回娘家活動，讓在台大出生的早產兒回來玩耍，同時接受相關健康的追蹤。

(中時)

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