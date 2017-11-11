恭喜！蕭淑慎與小14歲男友脫單 光棍節登記結婚

蕭淑慎在光棍節終結單身，閃嫁小14歲的男友梁軒安。（圖／取材自蕭淑慎KittyHsiao臉書）

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中時電子報
蕭淑慎今登記結婚。（圖／中時資料照片）

40歲女星蕭淑慎今年初認戀小14歲男友梁軒安，兩人愛得火熱，公開交往不久，梁軒安就在臉書發出450字的求婚文，但蕭淑慎當下沒答應，今(11日)周刊目擊蕭淑慎總算點頭嫁了，今和男友前往中山區公所辦理結婚登記，兩人過程中交頭接耳，滿是新婚夫妻幸福，選在「1111」光棍節這天脫單別具意義。

蕭淑慎光棍節嫁了 新婚夫小她14歲

據《壹週刊》報導，蕭淑慎與梁軒安今上午9時左右現身中山區戶政事務所，雙方親友也到場沾喜氣擔任證人，化淡妝的蕭淑慎穿著代表新娘的白色上衣與短褲，身邊的梁軒安則穿著白色襯衫，讓這對新人格外受矚目，兩人辦妥程序後，便攜手走到附近，享受兩人成為合法夫妻的第一頓早餐。

據悉，今年26歲的梁軒安曾在日本留學工作，回台灣後因開Uber，意外載到蕭淑慎進而結緣相戀，兩人戀情曝光不久，蕭淑慎便傳出有喜，但火速遭本人否認，梁軒安又被爆曾與前妻求復合，一周後又跟蕭淑慎求婚，對此梁軒安僅回應：「希望大家保持祝福，因為有太多私事處理。」

為了表達想將蕭淑慎娶回家的誠意，梁軒安曾表示願意擬好「婚前協議」，也同意家事一手包，目前兼差3份工作的他，私下會將薪水全給蕭淑慎，只為了給對方安全感，梁軒安談到女友，曾放閃說蕭淑慎在他眼中不是影后或性感女神，「她就是我的女人」。

(中時電子報)

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