「鬼怪」花田吸睛！新社花海熱鬧開幕 首日上午吸40萬人潮

新社花海11日盛大登場。（陳淑娥攝）

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蕎麥花田吸引民眾湧入拍照。（陳淑娥攝）
媲美金城武樹的幸福阿樟。（陳淑娥攝）
農委會主委林聰賢等欣賞花海的自然美。（陳淑娥攝）
情侶直奔蕎麥花田拍照。（陳淑娥攝）

「回歸最初的美！」邁入12年的新社花海11日盛大登場，今年活動轉型30公頃花海回歸自然景觀，完全沒有任何人工建物，分為「大地桌布」與「可食地景」兩個意象主軸，市長林佳龍表示，歡迎大家來新社走一趟慢活之旅。

新社花海今年已邁入第12年，市長林佳龍、農委會主委林聰賢、立委江啟臣及議員蘇慶雲等共同參加開幕儀式。

天然ㄟ尚好！林佳龍表示，之前新社花海因遊客爆滿，對當地的交通及環境造成衝擊，如今，新社花海重新定位，打造成一個深度之旅，從這裡啟動浪漫台三線，結合大自然設計大地桌布，不希望過度人工化，愈自然愈好，希望遊客抱著慢遊、慢食及慢活的心情，來造訪新社花海。

秋高氣爽是賞花的好季節！許多民眾在開幕首日，攜家帶眷到花海大飽眼福，五顏六色的花朵，交織成一幅壯觀的「大地桌布」；「可食地景」種植120種蔬菜及40種香草，還打造吸睛的「梅花餐」造型；媲美金城武樹的幸福阿樟，更圍繞著成群的休憩遊客，一個上午共吸引4萬人次人潮。

市府花毯節去年單飛後，新社花海少了人工回歸自然美，台中市區吳先生帶著太太一起賞花，他說，以往逛了一圈花海後，可以認識到台中各個地區的農特產，感覺比較有收穫！一旁的林姓妻子則不同調，她表示，少了擁擠的賞花人潮，漫步在花海中，顯得更悠閒及舒適。

新社花海腹地共50公頃，包括31公頃的花海景觀區，其中，14公頃的高粱區吸引民眾駐足看究竟，而2公頃的蕎麥花田的白色小花，則湧入大批的韓劇迷，現場布置著穿越古今的時空門、路燈及一把劍，不分老少拿起手機自拍，可愛、俏皮、浪漫及各種姿勢盡出，就是要融入「鬼怪」劇情入鏡。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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