挑戰大聯盟也「二刀流」？大谷翔平這麼說

2017年11月11日 15:33 中時電子報 蔡銘仁

日本火腿的「二刀流」大谷翔平確定挺進大聯盟，他今(11日)日本時間11點時，公開表明要進軍自小就夢想的舞台，也表明「想成為世界一流選手」的意願，至於他過去五年間投打兼修，是否到美國還會繼續？他雖認為得看環境允不允許，但可以的話仍有意願繼續二刀流。

儘管日職跟大聯盟間的入札制度未談定，不過未影響大谷的赴美意願；他先是開刀治右腳傷，又找好「CAA Sports」的巴雷洛(Nez Balelo)當經紀人，已替自己的美國路做好準備。他的東家日本火腿昨宣布放人後，大谷也在今天11月11日11點時，公開表明要旅美的決定。

大谷表示，會決定今年就赴美，去年達成跟球隊拿到總冠軍的目標，是其中一個原因，他也不忘感謝球團及球迷們的支持，對他們是充滿謝意，會帶著大家的祝福努力。他也期望有朝一日，能成為球迷口中那個「最棒的」球員，「我想成為世界一流的球員！」

大谷若到大聯盟，有無特別想對決的球員？他表示因為不熟悉名字，還沒有太多想法，當下最重要的，是得把自己實力提升到大聯盟等級。儘管大谷已被諸多球隊鎖定為即戰力，他仍謙虛的說，自己還不是很完美的選手，有很多人比他還強，「這也是為什麼我想去大聯盟磨練。」

大谷要從日本到美國，最讓人注意的，莫過於他是否還能「二刀流」。大谷認為，得看未來環境能否允許，「自己是期望能繼續下去，還沒考慮要放棄哪一個。」投打兼修這件事，畢竟在美國少見，若他堅持想二刀流，這或許會成為左右他擇隊的其中一個因素。

(中時電子報)