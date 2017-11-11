鰻價跌 雲林口湖席開百餘桌鼓勵多食鰻

2017年11月11日 15:35 中時 許素惠

500分鰻魚御飯團免費送。(許素惠攝)

口湖鄉長林哲凌、雲林縣長李進勇(右二、三)力促鰻魚。(許素惠攝)

鰻價目前每斤只有490元，民眾趁機大撿便宜。(許素惠攝)

鰻魚美食令人食指大動。(許素惠攝)

國內鰻魚價格因受日本政策性鼓勵民眾吃鰻，刻意降價衝擊，目前產地價每斤只有490元，正是吃鰻好時機，口湖鄉公所舉辦食鰻節，中午席開110桌鰻魚特色料理，縣長李進勇與口湖鄉長林哲凌賣力鼓勵國人多吃，力促台灣鰻，大批民眾趁特惠價大撿便宜。

口湖鄉公所與鰻魚主要養殖區梧南社區發展協會一起推廣味鮮、價廉且物美的在地產業，在文光國小舉行「樂遊口湖‧活力滿鰻-2017口湖食鰻節」，漁特產伴手禮、打卡送好禮、夾文蛤闖關遊戲，主辦單位更費盡巧思準備了500分御飯團口湖鰻，免費給民眾品嘗，內容豐富多元，「有吃擱有撂」。

重頭戲鰻魚特色風味餐饗宴席開110多桌，在引頸期盼下中午盛大上桌，李進勇、林哲凌、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、梧南社區理事長李建宏等一起品嘗總鋪師的10道以鰻魚為主菜的美味佳餚。

李建宏本身就是養鰻業者，他說，為了讓鰻魚成為平民美食，日本刻意壓低價格，鼓勵民眾多吃，連帶使得台灣鰻價也受影影，現在吃正是時候，鰻魚營養價值極高，與其他禽畜肉品相比，熱量較低，但卻富含鈣與鋅，也含有豐富的不飽和脂肪酸、維他命、菸鹼酸及膠原蛋白，因此鰻魚有強健身體、預防失智、抗老化、養顏美容等功效，自古即被視為養生補品。

(中時)