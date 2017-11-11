早產兒呼吸、血氧不穩 醫：袋鼠模式有幫助

2017年11月11日 15:40 中時 倪浩倫

未在媽媽肚子內待滿37周的早產兒寶寶，體內許多器官常尚未發育完成，包括心、肺和腸胃等等，故有時會忘記呼吸、血氧濃度忽高忽低；醫師表示，研究顯示，此時若透過「袋鼠模式」，也就是在寶寶清醒時，能和父母「皮膚貼皮膚」，有助穩定呼吸和血氧等狀態。27周就早產生女的立委蘇巧慧就接受醫師建議，頭2年天天和女兒維持30分鐘的袋鼠模式，女兒現已平安長到7歲。

7年前，蘇巧慧因劇烈宮縮，被迫在懷孕27周時就生下寶寶韶齡．蘇．凡亞思，女兒出生時僅998公克，屬於「極低出生體重」，看著體型有如一隻小貓咪的女兒，她每天都擔心的在想「不知道她能不能活下來」；她說，由於寶寶心肺功能都沒長好，身上得裝許多設備來監測心跳、血氧等，每天都抽空跑回醫院2~3趟看寶寶，同時聽醫師通報相關身體數值。

台大兒童醫院新生兒科主治醫師周弘傑說，早產兒因提早離開母體、部分器官未發育完，導致常會有忘記呼吸、血氧值不穩定的狀況，但根據研究，若採取「袋鼠模式」，也就是讓讓寶寶在清醒時，和父母「皮膚貼著皮膚」，能讓寶寶感覺像是重新回到母體內，有助於呼吸頻率的穩定、血氧濃度的正常。

蘇巧慧說，在寶寶出生頭2年，她和先生便接受醫師的袋鼠模式建議，每天至少都和寶寶有30分鐘的肌膚之親，也讓女兒在出生2年後，便因發育正常兒領到早產兒基金會的畢業證書。她今天一家4口來參加台大兒童醫院辦的早產兒回娘家活動，回憶當初的照顧過程時，甚至一度落淚，但仍跟所有早產兒家庭呼籲，現在醫學進步，只要配合醫療團隊，便能確保寶寶的健康，家長不要過度害怕。

(中時)