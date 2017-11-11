彰市納骨塔工程涉弊 民政課長列被告羈押禁見

彰化市第二納骨塔遭檢舉涉入弊案，公所民政課長林柏宏遭檢調約談後，彰檢11日將他列為被告聲請羈押禁見獲院方裁准；圖為去年11月13日當天開放受理登記首日，塔外等待登記民眾大排長龍的情景。（資料照，謝瓊雲攝）

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民進黨籍的彰化市長邱建富10日以證人身分遭檢調約談至深夜才離開，11日上午8點51分即在個人臉書貼文強調清廉執政，盼司法勿枉勿縱，儘速釐清真相。（謝瓊雲翻攝）
彰化檢方將彰化市公所民政課長聲請羈押禁見，中午11點法院召開聲押庭。（謝瓊雲攝）
彰化地院法官開庭後裁准將林宏柏羈押禁見。（謝瓊雲攝）

彰化市公所公共造產第二納骨塔遭人檢舉工程驗收期間涉入弊案疑似索賄，彰化市長邱建富等人被檢調約談後請回，民政課長林宏柏則被列為被告身分，彰檢以有串證之虞，複訊後聲請羈押禁見，11日中午院方開庭裁准。

邱建富一早即在臉書貼文強調自己證人身分，表示清廉執政、將會全力配合檢調調查，不會護短，也盼司法機關勿枉勿縱，儘速釐清真相。

彰化檢調10日前往彰化市所會搜索，調查第一公墓第二納骨塔裝修工程弊案，且大動作約談10餘人，包括民進黨籍的彰化市長邱建富也以證人身分遭約談，相關人員10日晚間在地檢署接受承辦檢察官複訊，部分關係人晚間陸續請回。

同為證人身分的邱建富和代表會副主席陳文賓，直到深夜11點多，檢方才完成複訊請回；由於另名具被告身分的主席楊惟欽仍在國外尚未到案，被列為被告的民政課長林宏柏，因有串證之虞，加上檢察官對供詞仍有疑點，對林聲請羈押禁見，彰化地院11日中午開庭後裁准。

本案起因於檢舉人向彰化縣調站檢舉，指彰化市第一公墓新設納骨櫃整修工程期間，市代會以監督工程為理由，組成專案小組，實際上卻對工程的執行、驗收都百般刁難，最後承包廠商不堪其擾而表示願意交付賄款。

邱建富個人臉書全文：「有關彰化市公所第二納骨堂裝修工程，建富以證人身分出席說明！本案偵辦過程均全力配合，如有員工涉及不法，將配合司法機關調查，絕不護短；如涉有行政責任，公所將主動追究，同時期盼司法機關勿枉勿縱，儘速釐清真相！清廉執政、提昇殯葬水準！成為全國標竿！謝謝大家關心！」

(中時)

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