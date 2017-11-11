打造全民運動城市 台中體育嘉年華逾2萬人同歡

2017年11月11日 15:51 中時 陳淑娥

台中市體育嘉年華會盛大登場。（陳淑娥攝）

花博吉祥物「來虎」與民同樂。（陳淑娥攝）

打造台中成全民運動城市！台中市體育嘉年華會11日在大甲體育場盛大登場，超過2萬熱愛體育運動的民眾熱情參與，體育總會理事長林士昌表示，「在全國，台中不輸人」，總會呼籲市府增列運動經費，提升台中市競技運動成績。

台中市體育嘉年華會已連續舉辦17年，副市長林依瑩、台中市體育總會理事長林士昌議長、秘書長楊永昌、運動局長王慶堂、衛生局長呂宗學、槌球委員會主委楊瓊瓔、武術委員會主委林素真等多人共襄盛舉。

林依瑩特別感謝議長林士昌及秘書長楊永昌領導體育總會，她表示，台中市體育成績表現亮眼，台中市體育嘉年華為全台唯一的運動盛會，非常難得；她也肯定各單項的努力推動，讓老老少少都出來運動。

「在全國，台中不輸人！」1個小時走5公里、重視運動的林士昌說，台中市去年拿下全民運動會第1名的總統獎，今年的全國運動會也摘49面金牌，成績耀眼。為激勵鼓舞提昇打造台中成為運動城市，他當場拜託贊助摸彩獎品兩輛機車的國際獅子會300C2區，明年希望贊助「四輪的」，馬上博得滿場熱烈掌聲。

楊永昌指出，台中市的體育發展，全民運動風氣發展蓬勃，沒有問題，比較弱的是競技運動，在全國排第4，他盼請市府多編列運動經費，相信成績一定會有明顯提昇，他有信心會「超3趕2」。

嘉年華會設置15項趣味闖關遊戲，集滿12個過關戳章即可兌換精美背包，限量4000份，送完為止；大會還提供豐富獎品給現場民眾分二個階段摸彩，包括2台機車、6台液晶電視、40輛腳踏車、400份精美不鏽鋼提鍋。

(中時)