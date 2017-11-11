雙11網銀族買氣衝 東森購物網銷量增3倍

2017年11月11日 16:08 工商 張佩芬

雙11進入火力全開、短兵相接的時刻，東森購物網「雙11爽購節」在10日晚間9點正式開跑，統計截自今(11日)中午12點止，整體銷售量較平日成長3倍，較去年同期成長約50%，銷售品項最熱門前3名為美妝保健、消費性電子、生活日用。

東森購物特別在自家旗下電視購物頻道播出「雙11爽購節」網購攻略電視特別節目，在22:00-23:20節目播出的推波助瀾下，網站瀏覽人數較平日成長5倍，平均每分鐘成交超過200筆訂單，顯示搶攻原有的45歲以上收看電視購物族群奏效，成功引導到網路與App下單集中消費；另一方面，在交易量中觀察到高達80%的訂單來自行動App，其中45歲以上消費者占40%，東森購物網的全新App在第3季優化完成，持續為行動銷售量助攻，「行動優先」為雙11再下一城。

東森購物網表示，今年整體促銷品較去年增加約10倍，主推商品也提高原廠品牌占貨比達90%，例如韓商美妝愛茉莉太平洋集團、ASUS、Acer、Philips飛利浦、Samsung、Sharp、法國皇家以及相機大廠佳能(Canon)與尼康(Nikon)等品牌，商品廣度加深、價格更具具競爭力並受消費者青睞。

今年更運用東森購物擁有5個電視購物頻道的傳播優勢，在電視上推出2檔「雙11爽購節」特別節目，由新生代購物專家在電視上分享網購教戰守則，推薦網購的熱門必買商品，還請到3C達人鄭蛋蛋在節目上以簡單易懂的方式實際操作與分析商品特色，有效引導電視收視族群在App下單，衝高行動銷售量；東森購物也觀察到，45歲以上「銀網族」年長世代口袋深不見底，且熟悉使用智慧型手機，其上網搜尋率與網路上的購買力不容小覬。

東森購物網也指出，自11月3日雙11開跑以來截自今(11日)12:00，統計銷售最多件數商品為衛生紙為冠軍，包括舒潔特級舒適潔淨衛生紙、IOPE極遮瑕秋冬保濕限定組、Laneige蘭芝自然女神光淨透啾唇組、SKII 雙11限定獨家組合、Alpecin咖啡因洗髮露組合、Timberland戶外鞋、法國皇家寵物飼料、台鹽海洋離子等特惠商品。

(工商)