看台灣棒球 陳偉殷前隊友：要找到自己的球風

前中日龍球員小田幸平(中)認為，台灣必須走出自己的球風。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

陳偉殷棒球訓練營今(11日)起開訓，此次陳偉殷過去在中日龍時期的隊友小田幸平、吉見一起和大島洋平，也來台加入教練團，三人被問到台灣跟日本棒球的差異，小田認為，台灣跟日本球員在打擊力量上有些不同，台灣找日本教練，想學習細膩的部分，「還是必須得找出自己的球風。」

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日本的棒球向來以細膩著稱，練習量多且練得細，此次也擔任教練團的曾仁和表示，他雖沒在台灣接受大學或職棒訓練，以他在三民高中時來說，練習就比較偏向日式球風的練法。小田說，台灣找日本教練來，總會希望能學習日本的戰術等觀念，「但不只是學，還是要找出自己的球風。」

小田表示，現在台灣跟美國和韓國一樣較偏向打「攻擊式棒球」，台灣在這樣的環境下，要走細膩當然也可以，但他仍強調台灣得有自己的球風。吉見也跟小田有類似看法，大島則舉例說，「像日本球員跟美國球員相比，有身材上的劣勢，因此重視速度訓練，靠速度戰贏球，是日本的棒球。」

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小田說，以他過往在中日龍時，球員春訓或秋訓有時會練約12小時，幾乎從早練到晚；而在美國小聯盟的曾仁和則說，美國春訓是早上練習約兩小時，下午一般會有練習賽。小田也好奇問「台灣怎麼練？」，有台灣媒體以中職為例，表示現僅Lamigo桃猿球風偏日式，其他三隊球風都走美式練法。

(中時電子報)

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