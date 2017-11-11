預約微醺小周末！「法魂台魅」餐酒快閃夜 調酒冠軍秀技

2017年君度橙酒之家雞尾酒大賽冠軍Jake Page來台客座，打造「法魂台魅｜餐酒快閃夜」活動。（圖片提供／誠品行旅）

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中時
/台北報導
世界級調酒大師「Beckaly Franks」來台舉辦調酒大師講座。（圖片提供／邑饌餐飲管理顧問公司）
調酒迷不可錯過，知名調酒師「Michael D. Callahan」來台開講。（圖片提供／邑饌餐飲管理顧問公司）

「美酒醉人心」，調酒師結合生活經驗與專業技術創作酒款，正是每杯雞尾酒迷人之處。誠品行旅打造「法魂台魅|餐酒快閃夜」活動，17日晚間將找來冠軍調酒師Jake Page與行政西餐總主廚林玉罡，2個人、4雙手共譜絕佳餐食饗宴。

全新「法魂台魅|餐酒快閃夜」以餐酒搭配作為活動主軸，每位1500元+10%，限量30名。此次邀請「2017君度橙酒之家雞尾酒大賽/La Maison Cointreau」（簡稱LCM）調酒冠軍Jake Page來台，現場展演4款比賽得獎雞尾酒。主廚林玉罡依據酒款調性搭配菜色，以台灣本土食材結合西式烹飪手法，推出迷迭香花生龍珠、松露蒜味毛豆與番紅花茴香豆干丁等餐前小食。餐點「摩登東北九孔鮑」建議搭配調酒「Travellers Word」品嘗，酒體清新淡雅可襯托海鮮鮮味，滋味令人難忘。甜點「古早薑汁芝麻花生麻糬」入口薑汁香氣濃郁，佐以Breakfast with Carole無違和感。

第三屆「BWT台灣國際調酒師週/Bartender’s Week Taiwan」活動，即日起至11月18日盛大舉行，全台76間酒吧共襄盛舉，10位世界級調酒大師將在KOR Taipei舉辦調酒大師講座，並在全台各地酒吧舉辦24場客座調酒活動與16場消費者調酒活動，歡迎民眾前來同樂。

BWT台灣國際調酒師週以「Education/教育」、「Hospitality/互助」及「Sustainability/永續」為核心價值，希望調酒師們藉由交流擦出全新火花，調酒中融入台灣元素，帶領本土酒吧走向國際殿堂。相關資訊可查詢「BWT台灣國際調酒師週/Bartender’s Week Taiwan」官方網站。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

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