這杯茶好有味！ 達德商工學生高鐵站為田中馬跑者奉茶

2017年11月11日 16:50 中時 謝瓊雲

搭乘高鐵的旅客和提早前來準備參與田中馬的跑者，滿臉笑意接受學生奉茶。(謝瓊雲攝)

搭乘高鐵的旅客和提早前來準備參與田中馬的跑者，接受學生奉茶。(謝瓊雲攝)

達德商工學生們在手扶梯旁為到站旅客們奉茶，體會如何透過一杯茶拉近人與人的距離，傳遞彰化人、田中人濃濃的人情味。(謝瓊雲攝)

達德商工觀生科茶藝社與台中茶藝文化學會為明天田中馬拉松賽鋪陳了友誼的橋樑及滿滿的溫暖。(謝瓊雲攝)

每年開放報名都秒殺的田中馬，被譽為世界最有人文風情的馬拉松賽事，即將在12日登場，跑者選手11日下午陸續抵達田中鎮，同樣位在田中鎮的達德商工，特別在高鐵站內擺設茶席，向搭高鐵抵達田中的跑者們奉茶。

在全球最美的人氣高鐵站大廳內，達德商工茶藝社學生與台中市茶藝文化學會總計40席茶席，分別設置在大門走道及站內，放眼望去十分壯觀；學生們恭敬奉茶，為提早到站的選手及旅客們，奉上一杯茶水解渴，展現感恩與敬意，令許多旅客會心微笑，既感動又溫暖。

觀光科學生郭鎔瑄說，現代人常人手一杯手搖飲，日常生活中處處充斥飲料店、便利商店，任何時刻都不必擔心口渴，這次恭敬站在站內，為旅人斟上一杯好茶，感謝他們到田中鎮來，深深體會到奉茶儀式，在人與人面對面情感交流的珍貴與重要，感謝旅客們和茶藝老師，讓她體認傳統文化的美好一面。

率隊的校長許維純說：田中馬賽事已成為田中人的驕傲，不只提升田中鎮在全台、甚至全球的能見度，更讓學生們有機會學習以一杯茶的淡香，拉近人們的距離，將傳統文化的美好，重回現代生活之中。

(中時)