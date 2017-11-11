金門許氏宗親會開第1槍 推薦許燕輝角逐金城鎮長

許燕輝年輕有衝勁又熱心公益，獲（金門縣許氏宗親會）推薦參選金城鎮長。（金門縣許氏宗親會提供）

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〈金門縣許氏宗親會〉今（11）日決議推薦現任總幹事許燕輝參選明年第12屆金城鎮長，並強調是「唯一」支持的對象。他表示，將以「創造金城新希望、再造反轉新金城」為競選主軸，也成為公開表態角逐的第1人。

大、小金門鄉鎮長明年將全面大換血，金城鎮做為全島人口最多的「首善之區」，預期將是群雄並起的激戰局面。〈金門縣許氏宗親會〉在今天的第13屆第1次會員代表大會中，決議推薦總幹事許燕輝參選，率先吹起搶攻鎮長寶座的號角。

金門地方俗諺「姓許住後浦（金城鎮舊稱）」，即指許姓在島內人口眾多，更是金城鎮的大姓，對公共事務具有很大的影響力，在地方歷次選舉中，一向扮演舉足輕重的角色，許燕輝獲得宗親會的大力支持，聲勢馬上看漲。

提案推薦的〈金門縣許氏宗親會〉理事長許秋霖表示，許燕輝擔任宗親會總幹事以來，致力重整宗親會會務，將早期失去登記或借名登記等土地產權，逐件訴訟釐清連贏多場官司，順利索回土地產權外，也推動土地活化利用，增加宗親會資產收入，另也積極主動協助宗親喪葬事宜，並擬訂興建許氏高陽大樓等前瞻工作，平日熱心公益和誠懇待人表現，深獲鄉里好評。

今年39歲，將以「無黨籍」身分首次參加地方選舉的許燕輝表示，金門的大、小選舉都深受金錢的影響，他在請益過程中常被潑「冷水」問道：「金門選舉你沒買會中嗎？」，但他相信鄉親的眼睛是雪亮的，能分辦是非，也會選擇有能力，肯付出的理想人選。

他也強調，自己曾為競選立委的縣議員陳滄江站台，並擔任競選團隊總幹事，因此有很多人認為他是「民進黨」人，其實他從未加入民進黨或其他黨派，純屬個人友誼幫忙，希望鄉親不要再誤認他是民進黨員。

許燕輝，國立金門大學管理學院事業經營碩士，現任冠峰建設公司副總、浯島城隍廟管委會監委、南門天后宮管委會常監、金城鎮南門社區發展協會總幹事、金門縣家庭扶助中心委員等職務。

(中時)

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