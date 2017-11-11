圖輯》登長城餵熊貓後 梅蘭妮亞返美探軍人子女

美國第一夫人梅蘭妮亞，昨日前往慕田峪長城參觀。（圖/美聯社）

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中時電子報

據今日美國網（USA Today）報導，美國總統川普（Donald Trump）昨日離開北京前往峴港（Da nang），參加本屆亞太經合會（APEC）領導人高峰會，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）則沒有跟隨夫婿南下，反而繼續在大陸多留一天，前往北京動物園熊貓館參觀，與一群揮舞著中美國旗的孩童親切合影，並發給他們熊貓玩偶。而這位名模出身的第一夫人，進入基地內親自餵養一隻名為「古古」的大熊貓；隨後則驅車前慕田峪長城，她在長城上佇足約半小時，並獲得官方頒贈「好漢證書」以資紀念。

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現年47歲的梅蘭妮亞，來自原南斯拉夫聯邦的斯洛維尼亞，大學學習建築，但由於16歲起就開始踏入模特行業，僅讀了一年就選擇退學，轉往米蘭和巴黎等地，繼續其模特事業。1996年移居紐約，2001年取得綠卡。她會說六種語言：斯洛維尼亞語、英語、法語、義大利語、德語和塞爾維亞-克羅埃西亞語。2005年與地產大亨川普（Donald Trump）結婚，成為他第三任妻子，並與他育有一子拜倫（Barron William Trump）。

參訪北京動物園的梅蘭妮亞（圖左），獲得園方贈與熊貓玩偶。（圖/新華社）
美國第一夫人梅蘭妮亞（圖左），在北京動物園遇到一群手持中美兩國國旗的孩童，親切地與他們問好。（圖/路透社）

未去越南與川普會合，離開中國飛往阿拉斯加，梅蘭妮亞（圖右）訪問當地美軍基地，與軍人子女一起互動。（圖/美聯社）
一反先前各種華麗服裝，訪問美軍基地的梅蘭妮亞（圖右）穿著樸素，與孩子們一起嘟嘴玩遊戲。（圖/美聯社）

結束長城訪問後，梅蘭妮亞於昨日結束訪問大陸的行程，而她並未隨丈夫南下越南，反倒飛回美國阿拉斯加（Alaska），前往艾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson），慰問該地的美軍官兵和其眷屬。此時與孩童互動的她，也退去過往幾日各種華服和高跟鞋，改以一個平常母親的模樣，聽孩子們說故事、和他們一起玩耍，似乎不再有先前訪問中日韓三國的緊繃感。

(中時電子報)

文章來源：First lady Melania Trump visits the Great Wall of China without president

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