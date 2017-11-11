視障500K接力路跑盼喚起視障就業議題

「石虎花卉應援團」為參加「北中南500K視障接力」的跑者加油打氣。（林欣儀攝）

友善列印
中時
參加「北中南500K視障接力」的跑者台中市政府社會局長呂建德（右四）、渣打銀行客戶關係暨分行管理部主管王開平（左四）見證下交棒。（林欣儀攝）

喚起社會對視障人士就業問題的關心，由視障跑者組成的「北中南500K視障接力」日前從北部開跑，第五棒跑者11日抵達台中，並交棒給下一位繼續往南跑，總計將花費6天、跨越12縣市，特別的是，還有中部民眾組成「石虎花卉應援團」為跑者加油打氣。

11日下午2點半，第五棒跑者洪國展等人在眾人的歡呼聲中抵達台中補給站，現場氣氛熱絡。主辦單位渣打銀行表示，近幾年來持續推動台灣視障就業與全球防盲救盲計畫，截至今年10月底，已有382為視障者透過平台找到工作，為幫助更多視障者，才舉辦接力馬拉松活動，盼讓外界看到他

們的能力。

曾到美國留學的洪國展說，自己熱愛游泳、跑步等運動，念書時想從事有挑戰性的活動，3年前加入視障路跑協會、開始跑步，去年還曾到日本參加金澤馬拉松，希望讓更多人看到視障者的多元能力，能向大家證明「給我們機會，我們也能做到」。

主辦單位強調，這場活動是首次舉辦的全台視障接力，由視障者與陪跑員相互扶持、共同挑戰，完成500公里、250人次、49棒接力，盼讓大家能體會視障者也有多元工作的能力。跑者楊紫羚說，跑到感覺挫折、疲累時，想想心中最歡喜的事情，就能有繼續往下跑的勇氣。

(中時)

金門許氏宗親會開第1槍 推薦許燕… 大安風箏衝浪賽 60高手迎風競技

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。