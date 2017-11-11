視障500K接力路跑盼喚起視障就業議題

2017年11月11日 16:37 中時 林欣儀

參加「北中南500K視障接力」的跑者台中市政府社會局長呂建德（右四）、渣打銀行客戶關係暨分行管理部主管王開平（左四）見證下交棒。（林欣儀攝）

喚起社會對視障人士就業問題的關心，由視障跑者組成的「北中南500K視障接力」日前從北部開跑，第五棒跑者11日抵達台中，並交棒給下一位繼續往南跑，總計將花費6天、跨越12縣市，特別的是，還有中部民眾組成「石虎花卉應援團」為跑者加油打氣。

11日下午2點半，第五棒跑者洪國展等人在眾人的歡呼聲中抵達台中補給站，現場氣氛熱絡。主辦單位渣打銀行表示，近幾年來持續推動台灣視障就業與全球防盲救盲計畫，截至今年10月底，已有382為視障者透過平台找到工作，為幫助更多視障者，才舉辦接力馬拉松活動，盼讓外界看到他

們的能力。

曾到美國留學的洪國展說，自己熱愛游泳、跑步等運動，念書時想從事有挑戰性的活動，3年前加入視障路跑協會、開始跑步，去年還曾到日本參加金澤馬拉松，希望讓更多人看到視障者的多元能力，能向大家證明「給我們機會，我們也能做到」。

主辦單位強調，這場活動是首次舉辦的全台視障接力，由視障者與陪跑員相互扶持、共同挑戰，完成500公里、250人次、49棒接力，盼讓大家能體會視障者也有多元工作的能力。跑者楊紫羚說，跑到感覺挫折、疲累時，想想心中最歡喜的事情，就能有繼續往下跑的勇氣。

(中時)