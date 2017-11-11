台灣虎航班機起飛急煞 乘客曝當時機艙情況：一片寂靜

台灣虎航在本月4日傳一架飛往澳門班機，加速起飛前突然急煞車。(本報系資料照)。

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中時電子報
/綜合報導

台灣虎航日前一架飛澳門班機飛機因電子訊號異常，導致起飛前加速急煞，基於飛安考量決定棄飛，影響142名乘客改搭其他班機或退票。今(11)日有搭乘當天班機的乘客在批踢踢實業坊(PTT)發文，曝當時機艙情況與乘客反應，「急煞瞬間是整個人上半身被甩到前面，一片寂靜傻眼」。

班機急煞可能救了全機性命

發文網友表示，當天與朋友共9個人搭乘該航班飛澳門，原先班機表定上午6時35分起飛，但候機期間曾被航空公司告知機材問題，導致延誤到9時全數乘客才完成登機；不過，當飛機在9時39分進入跑道開始加速起飛時，班機又突然急煞。

他指出，急煞當下「瞬間是整個人上半身被甩到前面」，但所幸有繫好安全帶，並沒有撞擊；而身邊朋友也都嚇壞，機艙當時是一片寂靜、傻眼。突如其來的驚嚇讓近20名乘客開始鼓譟，在班機駛回停機坪前、安全帶顯示燈仍亮的狀態，有乘客站起來、直說要找空姐下飛機，甚至還有旅客直說「大家開直播」、「不敢再搭這一台飛機」、「立刻開門讓我們下飛機」。

最後全員下機回到候機室，等候半小時後台灣虎航提出兩個補償方式：全額退機票、請乘客回候機室等候檢修。原PO透露，自己與兩位朋友決定全額退票，趕辦理相關手續重新入境改搭其他航空公司，不等檢修後14時起飛航班；但沒想到完成退關、退票手續後，台灣虎航才告知有急派班機支援，預計搭乘12時45分起飛，讓人傻眼。

他強調，其實感謝當天感謝機長的處置，畢竟任誰都不願意碰上這些。不過，等候台灣虎航辦理相關作業期間，仍有乘客在現場爭吵「要理賠、要賠償、要補償他們的時間」，讓網友留言回應，「推真相，真奧客台灣人」，還有網友說，「看完解釋完全不覺得機長有什麼錯」、「虎航太嫩了，要是聯航直接拖你出去」。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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