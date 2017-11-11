大安風箏衝浪賽 60高手迎風競技

大安風箏衝浪競賽暨體驗活動熱鬧登場。（陳淑娥攝）

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五彩繽紛的風箏將天空點綴的好美。（陳淑娥攝）
五彩繽紛的風箏將天空點綴的好美。（陳淑娥攝）

台中市大安風箏衝浪競賽暨體驗活動，11日在大安濱海樂園迎風登場，「繞標競速賽」及「跳高表演賽」，吸引近60位國內外選手一較高下，觀旅局長陳盛山表示，利用大安特有的強勁東北季風，舉辦風箏衝浪競賽，帶領民眾體驗大安不同季節的多樣風貌。

大安風箏衝浪競賽暨體驗活動熱鬧登場，市議員吳敏濟及立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻服務處代表，也到場共襄盛舉。

陳盛山表示，市府積極推動海線地方觀光發展，夏季舉辦「大安沙雕音樂季」，創作具立體感的創意沙雕；冬季則利用大安特有的強勁東北季風，也是風箏衝浪運動玩家最期待的「好風」，舉辦風箏衝浪競賽，讓民眾體驗大安不同季節的多樣風貌。

今年活動安排2018年青少年奧運指定賽事「繞標競速賽」及「跳高表演賽」，吸引近60位國內外好手同台競技，還有解說員即時說明賽事進行及相關運動常識，讓民眾深入瞭解風箏衝浪運動。

觀旅局指出，市府期望透過風箏表演和風箏衝浪活動，扭轉民眾對東北季風的負面印象，傳達更多民眾知道大安當地的美好「風」情，並帶動海線觀光，打造大安濱海樂園成為中台灣風箏衝浪聖地。

(中時)

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