交通時間你在滑手機 盲友能做什麼？

友善列印
中時

當你在公車上、捷運車廂中，滑著手機接收資訊或打發無聊時，盲友多半只能安靜、拘謹，靜默如一尊雕像，獨自面對無盡的黑暗；視障音樂家Stevie Wonder曾說，「沒有什麼事情在iPhone上，是你能做而我不能做的」，坊間已有不少針對盲友開設的iPhone操作課程，讓盲友透過聲控或手勢來操作手機，他們也能像明眼人一樣聽見世界。

出門前確認公車還有幾分鐘到站牌；提案前透過手機做最後一次演練；開會前最後一刻用手機搜尋資料；在捷運上用手機背誦單字、準備考題；等紅燈的空檔，用手機裡完成信用卡繳款，這些簡單的動作，對盲友來說，如果少了聲音的輔助，要執行是相當困難，也因此，iPhone的VoiceOver和Siri，大大降低了盲友使用智慧型手機的門檻。

全盲的小梅使用iPhone已有5年的時間了，過去進行一些紙本作業時，都需要家人幫忙撰寫，現在她可以利用iPhone掃描文件，朗讀文件內容，並且在手機上處理文件。小梅說，iPhone不只能讀取文件，還能朗誦line的對話內容，甚至辨別衣服顏色給她，還能協助上網購物，只要點取說明，一些都能「用聽的」，讓生活添許多樂趣。

當然，視障者使用智慧型手機還是有辛苦的地方，小梅說，剛開始操作，最大的困難就是無法接聽、掛斷電話，因為這兩個動作無法用語音操控，非得用手勢慢慢學習處理，或是手機掃描文字或拍照時，沒有語音對焦，導致拍出來的畫面往往是模糊的。

盲友曉婕則說，影片、圖片的訊息讀取，仍是盲友們的大罩門，像是line的貼圖，她只知道那是貼圖，但卻看不到貼圖上有什麼畫面，但其他的操作大致都沒有問題。

(中時)

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