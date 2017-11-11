美女守門員 控前國際足總主席性騷擾

前美國女足美女門將索露受訪時指控前FIFA主席布萊特對她性騷擾。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
前美國女足門神索露以外型亮麗著稱。（美聯社資料照）

前美國女足國家隊的美女門神索露（Hope Solo）日前受訪時爆料，前國際足總（FIFA）主席布萊特（Sepp Blatter）在2013年足球金球獎頒獎典禮時，曾用「鹹豬手」抓她臀部，她決心講出這段往事，對抗充斥於各種女性運動的性騷擾。

「布萊特當時抓了我臀部一把，那是在金球獎頒獎典禮，我正要上台，」那是在2013年1月，索露要把「世界足球小姐」的獎項頒給他的國家隊隊友汪芭（Abby Wambach），卻被布萊特的鹹豬手偷襲，而且當事人好像再自然不過。

「我當時完全驚呆了，只能馬上把專注力放到我的隊友艾比（汪芭名）身上，那可是她生涯獲得的最高榮譽，」索露說，那次頒獎典禮後她不曾再當面見過布萊特，「這種感覺很不好，我始終沒有當面告訴他『別碰我』！這種事我一直是這樣處理的，直接還擊！」

索露（右二）在2013年金球獎頒獎典禮與（右一）布萊特同台，左為受獎人、美國女足前鋒汪芭。（美聯社資料照）

對於索露爆料指控的性騷擾行為，布萊特方面則完全否認，斥為「無稽之談」。但這位在位最久的前FIFA主席，這方面確實有些不良紀錄，包括曾說為了吸引更多觀眾，女球員應該穿著更暴露的球衣，比如褲子更短一些。

好萊塢近來爆發名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的性騷擾醜聞，索露之前就曾在推特上抨擊這種行徑，也將戰線延長到自己所在的體育圈。

「這個例子是布萊特，當時他可是足壇最有權利的人。性騷擾和不當行為發生在女子運動的各種層級，必須要被停止。」索露說。

(中時電子報)

看台灣棒球 陳偉殷前隊友：要找… HBL》木柵隊史首闖12強 球員：留…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。