美女守門員 控前國際足總主席性騷擾

2017年11月11日 16:38 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

前美國女足門神索露以外型亮麗著稱。（美聯社資料照）

前美國女足國家隊的美女門神索露（Hope Solo）日前受訪時爆料，前國際足總（FIFA）主席布萊特（Sepp Blatter）在2013年足球金球獎頒獎典禮時，曾用「鹹豬手」抓她臀部，她決心講出這段往事，對抗充斥於各種女性運動的性騷擾。

「布萊特當時抓了我臀部一把，那是在金球獎頒獎典禮，我正要上台，」那是在2013年1月，索露要把「世界足球小姐」的獎項頒給他的國家隊隊友汪芭（Abby Wambach），卻被布萊特的鹹豬手偷襲，而且當事人好像再自然不過。

「我當時完全驚呆了，只能馬上把專注力放到我的隊友艾比（汪芭名）身上，那可是她生涯獲得的最高榮譽，」索露說，那次頒獎典禮後她不曾再當面見過布萊特，「這種感覺很不好，我始終沒有當面告訴他『別碰我』！這種事我一直是這樣處理的，直接還擊！」

索露（右二）在2013年金球獎頒獎典禮與（右一）布萊特同台，左為受獎人、美國女足前鋒汪芭。（美聯社資料照）

對於索露爆料指控的性騷擾行為，布萊特方面則完全否認，斥為「無稽之談」。但這位在位最久的前FIFA主席，這方面確實有些不良紀錄，包括曾說為了吸引更多觀眾，女球員應該穿著更暴露的球衣，比如褲子更短一些。

好萊塢近來爆發名製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的性騷擾醜聞，索露之前就曾在推特上抨擊這種行徑，也將戰線延長到自己所在的體育圈。

「這個例子是布萊特，當時他可是足壇最有權利的人。性騷擾和不當行為發生在女子運動的各種層級，必須要被停止。」索露說。

(中時電子報)