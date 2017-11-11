欠錢遭毆打不敢報警 警找「加害人」指認「被害人」

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臺南市安平區近日不平安，繼7日民宅槍擊案，11日凌晨零時許又發生挾持案件，陳姓男子因網路遊戲代幣糾紛，11日凌晨零時許，找人在建平一街毆打綽號「偉仔」的張姓男子，並將他挾持上車，張男苦苦哀求後獲釋離去。警方找到陳男偵辦，張男自知理屈反而避不見面，警方只好找「加害人」指認「被害人」。

37歲陳男因玩網路線上遊戲《老子有錢》，日前透過吳姓女網友，向另一名32歲張姓遊戲玩家「偉仔」購買遊戲代幣。

陳男付了3000元，卻遲未獲得代幣，對方不理催討，一拖3個月，陳男怒火中燒，認定對方存心詐騙吞掉這筆錢，11日凌晨透過吳女，約出「偉仔」談判。

雙方約在安平區建平一街見面，陳男暗中找來兩名男子助陣，碰面後先持球棒對張男一陣毒打，隨後將他綁上車，要脅他還款。

張男拿出身上僅有的1000元墊付，哀求表示餘款要等月底發薪水才給，陳男一干人才忿忿讓他下車離去。

張男自知理屈，自己獲釋後並未報警，不過陳男毆打挾持的過程，都遭附近民眾拍下上傳《臉書》臺南諸事會社粉絲頁，並且報警。

警方凌晨3時許依照車牌找到陳男到案，陳男坦承毆打對方，並押被害人上車，但強調對方欠錢惡意不還，氣不過才教訓他。

警方朝妨害自由罪嫌偵辦，陳男製作筆錄後離去，但張男自知欠錢理屈，堅持避不見面，警方無奈，只好找「加害人」到警局指認「被害人」，要陳男指認張男是否就是被他毆打挾持對象。

(中時)

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