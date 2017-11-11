希望之黨選出偏右派黨魁 日本在野黨團結難度高

2017年11月11日 17:07 中時 季節

日本眾議院選舉於10月22日舉行，執政的自民黨-公明黨聯盟成功維持住2/3的席位，繼續執政。而如今第三大在野黨希望之黨黨魁選舉，主張與第二大在野黨立憲民主黨合作的候選人落敗，恐令日本在野勢力更難團結起來對抗執政黨。

日本共同社11日報導指出，日本希望之黨（原本黨魁為東京都知事小池百合子）10日在該黨眾參兩院議員全體會議上選出了眾院議員玉木雄一郎（48歲）為領導國會議員的聯合黨首。玉木擬在安全保障政策等方面沿襲「小池路線」，得到從年輕議員到資深議員的廣泛支持。玉木在聯合黨首選舉中獲得了39票，以壓倒性優勢戰勝了獲得14票的眾院議員大串博志（52歲）。選舉後的記者會上，玉木表示將盡全力構築全黨體制。

玉木的任期將跟小池一樣到2020年9月。據該黨幹部介紹，最快將於14日舉行小池出席的兩院議員全體會議，正在朝著決定包括幹事長在內的領導層人事展開協調。

玉木雄一郎與小池百合子一樣，對修憲持較積極態度，落選的大串博志則主張和立憲民主黨及民主黨合作，反對修改讓日本憲法被稱為和平憲法的憲法第九條。而當初就是因為部分日本民進黨成員堅決反對修改和平憲法的立場，不被小池接納，結果這些人去另組立憲民主黨，反而成功拿下比希望之黨還多的席次。

(中時)