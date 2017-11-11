HBL》木柵隊史首闖12強 球員：留下勝利、留住教練

木柵高工隊史首闖12強。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
木柵高工隊史首闖12強。(林宋以情攝)

曾因練球集體遲到，讓教頭林信華心灰意冷，11日木柵高工面對治平高中背水一戰，搶最後一張分組晉級門票，木柵展現企圖心，終場58比38大勝治平，隊史預賽首勝和隊史首張12強門票都在同一天到手。

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賽前比較勝負分，治平只要贏，或失分在13以下，就可昂首殺進複賽，木柵則得贏超過14分，11日木柵從開賽領先到最後，大勝治平20分，創下隊史新猷。

木柵高工孫馬成諺15分、12籃板。(林宋以情攝)
木柵高工隊史首闖12強。(林宋以情攝)

「那次之後，我跟幾個高三的學長就講好，我們幾個學長要以身作則，把教練教過的東西練好，帶動學弟。」孫馬成諺說，「因為教練是用自己的時間來練球，賽前也希望能夠贏下來，留住勝利、留住教練。」

曾是SBL緯來獵人當家中鋒，球員出身的他想不通，子弟兵為何欠缺應該有的基本態度，甚至打給基商教頭詹敏邑，講了2個鐘頭的電話。

林信華說，「希望他們從中學得教訓。預賽前我幾乎一周沒去球場，他們不是沒有球技，但就是臨場反應和生活慢半拍。」

這一勝讓林信華喜憂參半，他感謝球員家長的支持，木柵因為沒有室內場，球隊四處租場地，從蘆洲、三重，甚至到汐止練球，教練也跟著奔波往返，希望球員更會想，林信華說，「我也叫他們全部剃光頭，很多原本有捨就有得，我自己犧牲時間，希望球員要懂得割捨。」

(中時電子報)

木柵高工黃志恩切入上籃。(林宋以情攝)
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