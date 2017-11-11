民進黨公投法、政黨法 獨派罵翻：只比國民黨好一點而已

2017年11月11日 17:18 中時 曾薏蘋

公投法、政黨法，民進黨被獨派罵翻天。今在北社一場座談會中，中華大學副教授曾建元就公投法批評民進黨，現在越看越像國民黨，總統應依人民需求完成公投法修正；公投護台灣聯盟總召蔡丁貴則因昨天通過的政黨法痛批民進黨，只比國民黨好一點而已。

蔡英文總統雖曾承諾年底前完成「公投法」補正，但至今修正案仍停留在初審完成階段，由民進黨前主席林義雄成立的「人民作主教育基金會」數十名志工上周開始在民進黨中央黨部對面展開為期16天的24小時接力禁食行動，要求執政黨盡速通過「公投法修正案」。今天上午，台灣北社舉辦「公投法補正—還我完整公民權」論壇，邀請李川信、許忠信、蔡丁貴、中華大學副教授曾建元、蠻番島嶼社成員陳俞璋與談。

台灣北社社長李川信認為，目前未補正部分不符合「主權在民」，至今台灣無法公投台灣正名，就是因為公投法不給機會。

前立委許忠信指出，公投法雖以例外限制租稅、薪資、人事等項目不能公投，但例外解釋要從嚴，不能擴張解釋來限制項目。台灣社社長張葉森則表示，過去民進黨都主張要公投，但執政後對此態度有點變化。過去國民黨把公投當洪水猛獸，原以為民進黨執政後，公投修法會順利些，但至今仍是鳥籠公投。

曾建元認為，國會多數的民進黨若有決心不用這麼久，距上次公投法朝野協商至今已快一年，顯然民進黨不把這當主要政策。

提到昨天三讀的政黨法，蔡丁貴更是不以為然，他說，民進黨一年可拿近3億，國民黨拿近2億，親民黨、時力只拿1千多萬，自由台灣黨零，「這種立法很沒有道理。」

蔡丁貴說，政黨補助款制度是當時的民進黨找前總統李登輝商量，希望透過補助款幫助民進黨取得執政機會，而這次民進黨第二次執政了，所以不想改了。

他認為，選舉應該政黨自行募款，選完再繼續募款，這樣政黨才會在意選民聲音，不然選完好像在做皇帝一樣。

(中時)