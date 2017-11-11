噁！這公司供應上百家手搖飲 茶葉竟用狗飼料袋裝

2017年11月11日 17:16 中時 呂素麗

網友在「爆料公社」貼文，指高雄市某食品公司用狗飼料袋裝茶葉。（翻攝自爆料公社）

用狗飼料袋裝茶葉，你敢喝嗎？有網友在「爆料公社」貼文，指高雄市某食品公司，平常供應上百家手搖飲業者的茶葉，但廠房內衛生條件很差，竟用狗飼料袋裝茶葉，超噁心！業者還向前往稽查的衛生局人員說，狗飼料袋有夾鏈，丟了太可惜，所以，拿來裝茶葉；衛生局表示，已當場令其限期改善，複查後已改善。

這名網友看不過去，貼文指出，這家公司的客戶全台灣有百家以上，公司進原料茶葉後比例分配做出紅茶、綠茶、青茶等茶葉，但是廠房內衛生條件極差，茶葉掉到地上還掃起來放入待包裝茶葉內，餘料竟然用狗飼料袋盛裝；另供應熬煮的白砂糖、黑砂糖、自製蜜梅桂圓紅棗等，而砂糖直接用回收空桶裝。

衛生局指出，上月13日接到檢舉某食品公司環境衛生有疑慮、疑有貯存逾期品等，該局18日派員前往稽查，該址主要是分裝糖蜜及烘焙茶葉，現場查高果糖糖漿及龍眼蜜等均在有效期限內。

衛生局表示，有發現該公司報廢區空間堆放食用原料、新進員工未進行體檢、食品未離地放置、食品餘料用乾淨寵物飼料外袋包裝等缺失，當場開立限期改善通知書，11月7日經複查已合格。

衛生局指出，另有檢舉業者未辦理工廠登記，疑涉工廠管理輔導法，已函移經發局依權責處理，這家公司已列入高關注業者名單，將再擇期稽查抽驗。

衛生局表示，這家食品業者供應的多是高雄在地小型手搖飲業者，沒有知名連鎖品牌。

(中時)