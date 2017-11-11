白癡公主不惡搞求突破 為自理餐獻「第一次」

白癡公主在自理餐影片中秀廚藝，她笑稱自己：「本身廚藝就不好，還要邊拍邊煮，花了5、6個小時」，其中做芝士豬頸肉撈丁時，還是她第一次煎肉。（圖／取材自Youtube、白癡公主臉書）

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中時電子報
／綜合報導
白癡公主第一次煎豬肉忘記放油，讓她自己也笑場。（圖／取材自Youtube）

網路紅人「白癡公主」（痴痴）以惡搞迪士尼影片打開知名度，創作風格幽默、無厘頭，擁有大批粉絲支持，白癡公主也積極拍攝各主題系列影片，「痴痴的日常」、「小資女不專業料理教室」以及「誰來癡家 癡去誰家」等等，其中白癡公主在自理餐影片中秀廚藝，不過她笑稱自己「本身廚藝就不好，還要邊拍邊煮，花了5到6個小時」，其中做芝士豬頸肉撈丁時，還是白癡公主第一次煎肉。

身兼外宿族與小資女的痴痴，本身會在家用簡單方式自行料理餐點，不過她笑稱「我是一個不太會下廚、廚藝很差又懶惰的人」，除了傳授自己的簡單料理，白癡公主勇於突破，有一次為了一嚐香港銷魂料理-芝士豬頸肉撈丁，白癡公主乾脆自己做，但研究後發現超難「每次的料理前花了很多時間做功課，我會查很多資料、食譜還有問別人」。

白癡公主曾分享自己愛吃的蒸蛋、印尼泡麵，並把蒸蛋改良變成日式茶碗蒸。（圖／取材自白癡公主臉書）

每拍一隻影片都要花數小時，像為了做芝士豬頸肉撈丁，白癡公主直呼：「花了5到6個小時，也因為這次我第一次煎肉欸」，所幸成品出爐，粉絲很滿意讓她覺得欣慰，癡癡也感性說：「我發現我做這系列的影片，獻出了很多『第一次』」，其實我也在學習」。

白癡公主從拍攝自理餐影片中，學到很多料理的方法，也會有粉絲分享他們的試作照，讓她很感動，但當癡癡看到網友的負面評論時，她則表示：「每個人的喜好和幽默感不同，但否認別人的努力就會很傷人」，不過癡癡也提到，喜歡這件事本來就很主觀，「所以我認為對得起自己就好了」。

(中時電子報)

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