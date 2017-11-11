新住民婦幼案件成隱憂 南市辦親子關懷。

鋼筆達人葉曄（坐下藍衣者）應邀台南市婦幼隊活動，為南區的新住民家庭介紹鋼筆書寫文字之美。（台南市婦幼隊提供）

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台南市婦幼隊在南區喜樹圖書館找來新住民家庭，舉辦「筆尖上的親子芭蕾」，促進新住民親子關懷。（程炳璋攝）

台南市南區有座安平工業區，區內住著許多勞工族群的新住民，因工作、家庭環境較弱勢，酗酒、暴力問題成隱憂，台南市婦幼隊11日在南區喜樹圖書館3樓，首次為外配舉辦關懷活動，請來鋼筆寫字達人葉曄，教導約50名外配家庭中國文字之美。

這場活動名為「筆尖上的親子芭蕾」，婦幼隊找來50多位的外配親子家庭與當地民眾共約150人，請葉曄進行一場互動式座談演講。

葉曄擅長寫鋼筆字，他以「中國書寫之美」來傳達中華文化，並從現場教導寫字互動中，促進新住民更親密的親子關係。

葉曄表示曾在金門的國中任教時，教過部分新住民孩子，卻是第一次為新住民親子家庭講課，盡力幫助孩子愛上中文字。

台南市婦幼隊表示，外配家庭較多勞工階級，容易發生暴力、酗酒問題，外配嫁到台灣，又因語言、生活習慣容易被社會忽略，許多外配家庭小孩，只愛上網玩遊戲，打字比寫字還行。婦幼隊以警方重視婦幼安全立場，藉舉辦關懷活動，增加新住民親子相處機會。

台南市婦幼隊長陳福和表示，今年新住民關懷活動以南區為出發點，未來活動陸續擴及台南市溪北地區的新住民家庭。

(中時)

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