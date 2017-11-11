佳土得36億拍品登台 曹興誠珍藏再度成為焦點

2017年11月11日 17:37 中時 陶福媛

佳士得台北預展今明兩天登台，展出36億元的骨董珍藏。（盧禕祺攝影）

佳士得台北預展今明兩天登台，模特兒配戴展場最貴的翡翠珠鍊。（盧禕祺攝影）

趙無極《29.01.64》畫作相當受到矚目，預計將會再度破紀錄。（佳士得提供）

佳士得台北預展今明兩天登台，展出36億元的骨董珍藏。（盧禕祺攝影）

貴婦最喜歡的愛馬仕訂製柏金包，也在展場闢有專區展售。（佳士得提供）

不畏低迷景氣，亞洲區拍賣會的市場活絡，不但拍品豐富，且落槌價屢創新高。佳士得（Christies）今明兩天在台北富邦國際會議中心舉辦預展，展出419件、總價逾36億台幣的拍品，其中趙無極的畫作、翡翠項鍊、勞力士Rolex骨董腕表等，更是上億身價，成為注目焦點。

亞洲區總裁魏蔚指出，佳士得成交額年增長率高達29%，其中又以亞洲區的成長速度最為驚人，成長率達39%，藝術品成交額的成長率更高達90%，證明亞洲收藏家的消費實力。

以佳士得於今年5月的香港春拍為例，最高拍品是趙無極的《29.09.64》，以高出預估價3倍的1億5286萬港幣（約6億台幣）成交，因此這回秋拍登場的趙無極《29.01.64》畫作相當受到矚目，預計將會再度破紀錄。

科技名人曹興誠「樂從堂」的13件拍品也是展場焦點，其中有三件來台預展，包括釉裏紅纏枝花卉紋菱口盞托、剔紅牡丹紋蓋盒、剔犀如意雲紋六方執壺等，至於最受矚目的則是「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」，可惜並未來台。

除了骨董字畫，來台展出的珠寶腕表精品也頗有看頭，以２９顆直徑達15mm翡翠串起的珠鍊，起拍價高達5680萬港幣，是台北預展最貴的一件珠寶。貴婦最喜歡的愛馬仕訂製柏金包，也在展場闢有專區展售。

(中時)