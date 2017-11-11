國姓溫泉季 縣府計畫明年擴大舉辦擴及全縣13鄉鎮

▲2017南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華最受注目的還是今年首度將溫泉季結合泰國潑水節的打水仗。（楊樹煌攝）

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▲國姓鄉1天同時有溫泉季與搶成功2項大型活動，造成沿線都是車潮。（楊樹煌攝）
▲國姓鄉的搶成功活動，國姓鄉的攤商街滿是人潮，熱鬧萬分。（楊樹煌攝）
▲國姓鄉的搶成功的「花燈轎」比賽，展出的各式創意花轎，成為會場吸睛焦點。（楊樹煌攝）
▲搶成功活動才藝表演的學生，在會中與南投縣長林明溱〈中〉、縣議員邱美玲〈左〉及鄉代主席羅智彬〈右〉等合影留念。（楊樹煌攝）

國姓鄉今〈11〉日同時有「泰雅溫泉季嘉年華」潑水節開幕，以及被列為客庄12大節慶的「國姓搶成功」系列活動同時舉辦，泰雅渡渡假村又祭出中午11時前，免費入園，造成全鄉人潮湧至，沿線道路都是人潮與車潮，熱鬧萬分。

2017南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華11日在泰雅渡假村隆重揭幕，今年首度將溫泉季結合泰國潑水節的祈福除穢活動，打造出「馬赫坡水戰場」的冷泉打水仗，再泡38度溫泉的奇妙三溫暖，並品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋、麻糬、客家擂茶以及結合茶、竹、梅、咖啡等4大主題的特色風味餐，一早即吸引遊客熱烈湧至。

而且在首日還推出豐富的節目表演，有賽德克樂舞風情表演、古典風情舞蹈及熱門樂團演出，並特別邀請人氣偶像歌手JR紀言愷、林育品、阿喜等知名歌手現場演出，在香榭大道並有豐富的農特產品及工藝品展售，更是掀起沸騰人潮。

國姓鄉的搶成功活動，今年進入第17年，今天的開幕式集合國姓鄉各宮廟陣頭，進行遶境祈福，立委馬文君、蔡培慧、國姓鄉長丘埔生及地方議員邱美玲、吳國昌、林芳妤、國姓鄉代主席羅智彬等都一起上香，為地方祈福。

南投縣長林明溱在會中表示，國姓搶成功辦得很成功，國姓鄉希望明年擴大舉辦，縣府不但將支持，期待「國姓搶成功」規模更大，未來可以變成「南投搶成功」，讓其他鄉鎮的客家人士都能參與。

今年國姓鄉搶成功活動為期4天，首由「花燈轎」比賽揭開序幕，花燈轎作品評比結果，第1名福龜村；第2名乾溝村及南投新住民同心關懷協會；第3名國姓村、長流村及長豐村。

「國姓搶成功」活動，重點還有模擬鄭成功軍隊當年推船搶灘，結合地方歷史文化，發展出地方有的陸上行舟競賽，公所今年也推出成功公仔彩繪，邀請民眾於12日在國姓成功廣場創造屬於自己的「成功」，為自己繪製，璀璨成功。

(中時)

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