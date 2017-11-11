國姓溫泉季 縣府計畫明年擴大舉辦擴及全縣13鄉鎮

2017年11月11日 17:50 中時 楊樹煌

▲國姓鄉1天同時有溫泉季與搶成功2項大型活動，造成沿線都是車潮。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉的搶成功活動，國姓鄉的攤商街滿是人潮，熱鬧萬分。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉的搶成功的「花燈轎」比賽，展出的各式創意花轎，成為會場吸睛焦點。（楊樹煌攝）

▲搶成功活動才藝表演的學生，在會中與南投縣長林明溱〈中〉、縣議員邱美玲〈左〉及鄉代主席羅智彬〈右〉等合影留念。（楊樹煌攝）

國姓鄉今〈11〉日同時有「泰雅溫泉季嘉年華」潑水節開幕，以及被列為客庄12大節慶的「國姓搶成功」系列活動同時舉辦，泰雅渡渡假村又祭出中午11時前，免費入園，造成全鄉人潮湧至，沿線道路都是人潮與車潮，熱鬧萬分。

2017南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華11日在泰雅渡假村隆重揭幕，今年首度將溫泉季結合泰國潑水節的祈福除穢活動，打造出「馬赫坡水戰場」的冷泉打水仗，再泡38度溫泉的奇妙三溫暖，並品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋、麻糬、客家擂茶以及結合茶、竹、梅、咖啡等4大主題的特色風味餐，一早即吸引遊客熱烈湧至。

而且在首日還推出豐富的節目表演，有賽德克樂舞風情表演、古典風情舞蹈及熱門樂團演出，並特別邀請人氣偶像歌手JR紀言愷、林育品、阿喜等知名歌手現場演出，在香榭大道並有豐富的農特產品及工藝品展售，更是掀起沸騰人潮。

國姓鄉的搶成功活動，今年進入第17年，今天的開幕式集合國姓鄉各宮廟陣頭，進行遶境祈福，立委馬文君、蔡培慧、國姓鄉長丘埔生及地方議員邱美玲、吳國昌、林芳妤、國姓鄉代主席羅智彬等都一起上香，為地方祈福。

南投縣長林明溱在會中表示，國姓搶成功辦得很成功，國姓鄉希望明年擴大舉辦，縣府不但將支持，期待「國姓搶成功」規模更大，未來可以變成「南投搶成功」，讓其他鄉鎮的客家人士都能參與。

今年國姓鄉搶成功活動為期4天，首由「花燈轎」比賽揭開序幕，花燈轎作品評比結果，第1名福龜村；第2名乾溝村及南投新住民同心關懷協會；第3名國姓村、長流村及長豐村。

「國姓搶成功」活動，重點還有模擬鄭成功軍隊當年推船搶灘，結合地方歷史文化，發展出地方有的陸上行舟競賽，公所今年也推出成功公仔彩繪，邀請民眾於12日在國姓成功廣場創造屬於自己的「成功」，為自己繪製，璀璨成功。

(中時)