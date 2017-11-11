高市議員邱俊憲與女友愛情長跑17年 光棍節結婚

2017年11月11日 18:16 中時 林雅惠

議長康裕成致贈結婚中堂點出「早生貴子，憲作的卡青」，饒富趣味。（林雅惠攝）

邱俊憲選擇11月11日11時11分結束單身，與老婆雙雙對對迎向新人生。（林雅惠攝）

高市議員邱俊憲與女友張傑皓愛情長跑17年，終於迎娶回家當老婆，並選擇11月11日「光棍節」，11時11分在鳥松戶政事務所辦理結婚登記，結束光棍生涯，邁向人生另一個新階段。

邱俊憲說，選擇11月11日11時11分結束單身，是希望未來能與老婆張傑皓雙雙對對一起迎向新的人生，接下來要完成的任務，就是與老婆趕快生3個小孩。

兩人11日的婚宴設在仁武澄觀園高爾夫俱樂部，結婚喜帖是張「登機證」，這對新人將踏上編號「1314」（一生一世）的登機口，航向「幸福美滿」的目的地，創意十足。

衝著兩人巧思，賓客致贈的結婚中堂也大秀創意，立委李昆澤祝福新人「投一休三、早生貴子」，高市政府勞工局長鄭素玲盼2人「一例一休、增產報國」，高市議長康裕成則直白地點出「早生貴子，憲作的卡青」，饒富趣味。

邱俊憲和張傑皓從大學到研究所都同班，由於個性相投，無話不談，有次兩人在西子灣半山腰看風景，邱問張：「我們要不要試看看在一起」，張阿莎力說：「好阿，就試試看」，如今修成正果結為夫妻；邱說欣賞老婆個性好，張認為丈夫很會照顧人，兩人相知相惜，決定攜手共度一生。

(中時)