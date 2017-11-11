台東女中校慶 創意彩妝進場最吸睛

2017年11月11日 18:09 中時 莊哲權

雖然音樂放錯，三年甲班還是認真地完成進場演出。（莊哲權攝）

三年乙班的穿超劇，要擺脫時空的束縛。（莊哲權攝）

三年辛班的古裝style，展現能文能武。（莊哲權攝）

三年美班以迪士尼卡通人物，呈現豐富多彩的 造型。（莊哲權攝）

台東女中77周年校慶暨運動會11日熱力登場，最吸睛的莫過於27個班級的學生，搭配兩性平等、生命教育等議題，創意彩妝美繪進場，內容涵蓋鄉土風、時尚風、國際風、復古風，爭奇鬥艷，展現青春活力。

青春無敵！台東女中77歲生日，27個班級學生大搞創意，以生命教育、女權運動與多元文化等主題作為發想，打造等特色裝扮進場，盡情揮灑青春。

首先進場的三年甲班，一身體育勁裝打扮，她們要表現的是東女籃球經典賽，可惜音樂放錯，但是她們還是完成表演，只是表演後大家都一張「厭世臉」，由於這是她們畢業前最後演出，校長曹學仁了解她們的心情，最後讓她們再表演一次，女孩們欣喜若狂。

另外還有三年乙班的穿越劇，以古典的妝扮擺脫時空的束縛；三年丁班的復古旗袍趴，則是兼具知性與美麗；三年庚班穿上明末清初的服飾，揮灑青春熱血捍衛女權；三年級美術班走的是童年迪士尼路線，以豐富的彩色及可愛造型，展現多元文化。

另外，畢業校友們也回到校園參與母校77歲生日盛宴，除了校園巡禮外，也召開同學會，重溫舊夢話當年。

東女校長曹學仁表示，東女創校77年來，為栽培台東地區優秀的子弟而努力，同時也兼顧學生各項活動的發展，希望透過多元化的學習，讓每位師生的潛能都得以激發，讓校園裡的每顆星星都閃亮。

(中時)