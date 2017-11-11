成大86歲回首日治時期校史

2017年11月11日 18:47 中時 曹婷婷

成功大學創校源於1931年日治時期「台南高等工業學校」，已有86年歷史，成大博物館推出「日治時期校史展」。（曹婷婷攝）

成功大學創校源於1931年日治時期「台南高等工業學校」，已有86年歷史，成大博物館推出「日治時期校史展」，重現首任校長若槻道隆辦公室場景及他當年的大敕官禮服，若槻道隆的大敕官禮服經家屬珍藏80餘年，2013年割愛捐贈，跨海重回成大，成大與東京文化財研究所、師大文物保存維護研究發展中心，花費3年合作修復此一重要文物，大功告成。

校史展並展出成大第一位臺籍教授及第一任成大圖書課（成大圖書館前身）課長林茂生教授的博士論文稿等歷史文物。

博物館依據歷史照片，在二樓舊校長辦公室重現若槻校長辦公室場景，連天花板照明，也換成日治時期風格的洋式吊燈。其中，最引人注意的莫過於甫修復完成的若槻道隆校長大敕官禮服，繡飾華麗的「五七桐紋」，是當時文官最高階禮服，不只顯示身份與地位，也傳達當年總督府對台南高等工業學校的重視與厚望。

昭和5年(1930) 若槻道隆被任命為台南高等工業學校創校委員，隔年經任命為校長，任內致力於校園建設、重視社會參與的教學方向，為成大奠下發展基礎，直至昭和16年卸任。

若槻道隆的大敕官禮服經家屬珍藏80餘年，2013年割愛捐贈，跨海重回成大。歷經百年歲月，禮服外觀材質不免受損，成大與東京文化財研究所、師大文物保存維護研究發展中心，花費3年時間合作修復此一重要文物，才大功告成。

計畫主持人東京文化財研究所石井美惠研究員，從事織品修復20多年，特地從日本前來親自將大禮服穿戴上架。石井美惠透露，首次接觸到少見的五七桐紋飾大禮服，禮服刺繡外還添加金屬小亮片增加華麗感，花了一番心思設計修復工法，應用多年來修復軍服、歐洲宮廷服飾等觀念與技巧讓工作順利不少。

林茂生教授是成大首位臺籍教授及圖書課（成大圖書館前身）課長，是台灣歷史上取得東京帝大文學士的第一人和台灣第二位哲學博士，也是第一位留美博士，他任教於成大共通科(通識)，教授英文及德文，二戰後協助國民政府接收台灣大學，並轉任台大教授。1947年3月11日於228事件期間從家中被武裝人員帶走並就此失蹤，後證實已被秘密處決。

林茂生9名子女中，唯一的女兒，也是唯一在世的子女林詠梅，長期旅居美國，今年3月出席成大圖書館「波濤中的成大：二二八70週年、解嚴30週年主題圖書及校史檔案展」開幕，感受成大對歷史與相關文物的重視，捐出她個人擁有珍藏多年的父親遺物。

林詠梅捐出包括難得一見的臺語打字機(羅馬拼音)、林茂生博士論文稿(英文)、授課德文講義、裱背的詩稿、書法習字簿等。林茂生生前希望能以台語寫文章，特別訂製附有羅馬拼音符號的打字機，可惜歷經歲月風霜的打字機，木質底座蟲蛀明顯，需進一步維修後再考慮是否展出。

成大工學起家，日治時期校史展另一展出重點是創校三科-機械工學、電氣工學、應用化學三科的教具與設備，每一設備都是當年最新、最先進的實驗儀器，如機械式的計算機、機械科以機械實驗工場鑄造的開校紀念銅鎖(現僅存三枚)、GK顯微鏡、渦電流發生器、製圖課用來繪曲線的工具雲型板。

(中時)