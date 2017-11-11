莫子儀見光就失眠 自曝15年「重度失眠者」

2017年11月11日 17:59 中時 洪秀瑛

莫子儀、黃裕翔今為音樂劇彩排。（有享影業提供）

莫子儀（左起）、黃裕翔及音樂總監日京江雨人。（有享影業提供）

曾4度入圍金鐘獎，戲劇作品縱橫電視、電影、舞台劇的莫子儀，將自己從高中時期至今的戲劇人生及在失眠夜與自己對話的文字、散文、詩句等41篇集結成書，11月8日推出個人第一本創作集《失眠的人》，並為首本創作集與音樂才子黃裕翔合作，藉音樂及朗讀的新型態音樂劇形式，12日將於西門町Woolloommooloo演出。

莫子儀與黃裕翔11日為音樂劇總彩排，兩人與音樂總監日京江雨都穿極簡風睡衣登場，音樂劇取名《失眠的人》，莫子儀坦言長達15年深受失眠所苦，他從大學時代開始失眠，只要有一點光就睡不著，失眠時會靠看電影、寫詩文度過，也學著跟失眠「做朋友」，「我到現在有時還是會跟它吵架打仗，但最終還是得跟它和平相處。罵它，不就等於罵自己嗎」？睡不著除了寫文字，會找人聊天？他笑說；｢通常不會，因為我生性孤僻。」

回憶學生時期，在北藝大時期的莫子儀因為好學努力，大量閱讀、鑽研報告，5年修了近220個學分，幾乎是學校的記錄保持者，這麼認真是因為進大學前，覺得自己完全浪費生命，是個每天都在混日子的小屁孩，「唸高中時期的我染金髮、搽指甲油、搽口紅，當自己是視覺系藝人招搖，一天到晚翹課、打撞球，差點被退學。在老師眼中我無藥可救，我也近乎自我放棄，不知未來在哪裡」。

他說，進入大學後，開始接觸文學，研讀劇本，發現自己什麼都不是，「關於學問，我瞭解得太少，以前的臭屁，只是突顯自己的沒知識沒文化」。人生如果可以重新選擇，他說：「可能不會選擇當演員，因為在這條路上承受了很多痛苦，而痛苦來自於自己。我現在慢慢比較懂得放鬆了，但腦子出現另一種思考，就是關於我做的每件事的意義和價值。」他明年將赴日本拍電影，會剔光頭飾演西藏喇嘛。

莫子儀 MO Tzu-yi Morning創作集《失眠的人》博客來、讀冊、誠品網書、金石堂網書11月8已上市。

(中時)