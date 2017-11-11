中日韓國宴端出雞丁、漢堡、大蝦 英媒點出背後政治玄機

2017年11月11日 18:17 中時電子報 黃麗蓉

美國總統川普走訪亞洲3國，中、日、韓國宴各自端出特色菜雞丁、漢堡、大蝦，英媒BBC點出背後的政治玄機。

BBC指出，中國大陸北京設國宴招待川普，用老外都能接受且熟知的宮保雞丁，還有水煮東星斑等6道中菜。據說，宮保雞丁和水煮東星斑中的辣椒來自四川，因此一些大陸網友就說，是不是中國想讓川普開心，特意這樣安排，因為川普在中國也叫「川」普。

日本首相安倍晉三特別準備美式漢堡，來迎合川普的口味。為保持原汁原味，漢堡所用的牛肉都從美國進口，並搭配亨氏番茄醬、芥末醬。據說，川普喜歡全熟牛排，因此川普到日本吃的第一頓飯是牛排、巧克力聖代霜淇淋，這引來了一些美食家不屑，指2014年，時任美國總統的歐巴馬至少在東京著名的「壽司之神」餐館吃過飯。

韓國首爾則在國宴中，為川普端上一道從韓國和日本具爭議的島嶼（韓國稱獨島/日本稱竹島）捕撈的大蝦，川普是否品嘗了這隻大蝦未可知。另國宴中還出現了1瓶封存300年的醬油，這比美國建國的時間還長，不知韓國是為了取悅美國，向美國獨立宣言的起草者，300多年前出生的Benjamin Franklin致意呢，還是要提醒一下美國，韓國擁有更長的歷史和傳統呢？

(中時電子報)