台中和平「柿代饗宴」 甜柿入菜創意料理飄香

2017「原味和平‧甜蜜柿代」於11日登場！（陳世宗翻攝）

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和平區各界歡迎全省各地民眾，在甜柿盛產的季節到和平來做客。（陳世宗翻攝）

2017「原味和平‧甜蜜柿代」於11日登場，由達觀社區發展協會社區媽媽們，以甜柿及在地食材與現場貴賓現場創作「花現台中．甜柿沙拉球」，提供給民眾們不同的饗食體驗；活動將持續到19日，歡迎全省各地民眾在甜柿盛產的季節到和平來做客！

和平區長林建堂說，和平區是大台中地區唯一的原住民區，大甲溪貫穿全區農業發達，全年百果交替採收資源甚豐，也是台灣甜柿發源地，耕作甜柿面積將近1893.30公頃，收獲面積達到1791.30公頃，運用最優渥的氣候與環境所培育出來的水果都是第一名。

林建堂指出，區內的民眾勇敢面對921地震、颱風、寒流等天災影響，一起為和平區努力才有今天的成果，也感謝台中市長林佳龍不斷為和平區發聲，讓和平區蛻變為擁有農業、觀光、文化多樣特色的旅遊勝地。

和平農會總幹事李順冬表示，自達線甜柿種植水準是全國之冠，身為甜柿最大生產地的農民們紛紛轉型有機種植，提供物美價廉的產品，目的就是要讓消費者買的開心、食的安心，讓和平區「摩天嶺甜柿」的品牌為國人購買的第一優先！

農會更爭取今年底要帶著農民們到遼寧省大連市進行梨山茶、甜柿、雪梨的多元行銷，提升農民實質收入，推廣和平區優質品牌。自達線部落蓬萊社區發展協會為行銷本次甜柿，特別推出「柿代饗宴」，以甜柿為主製作多道創意料理，歡迎遊客們盡情品嘗！

林建堂強調，開幕式結束後接續部落「甜柿嘉年華之夜」，現場不僅有好玩又精彩的表演節目，還有美味的泰雅原風創意料理和泰雅原風烤大豬供現場民眾享用；18日(六)於桃山部落市集將舉辦「達觀部落甜蜜柿代．歡樂舞台」，歡迎民眾一同前往與部落居民同歡甜柿季。

(中時)

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