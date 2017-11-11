11天環島千里長征 不老騎士追夢達陣

2017年11月11日 18:25 中時 盧金足

現任台中市副市長林依瑩（左二）2007年推動不老騎士，幫長輩環島圓夢，徹底改變國人對老的負面印象，也讓老年追夢遍地開花。（盧金足攝）

蔡總統為不老騎士全體長輩、志工、工作人員加油打氣。（圖／弘道老人福利基金會提供）

不老騎士在宜蘭蘇澳武荖坑搭帳篷。（圖／弘道老人福利基金會提供）

加總年紀超過2081歲的不老騎士11日達陣！弘道基金會帶領阿公阿嬤挑戰摩托車環島，掀起全球不老風潮，今年再度啟程，共有26名不老騎士參與，平均年齡75歲，最高齡87歲，完成1250公里旅程，不老騎士激動的流下眼淚，沒想到晚年能再有追夢的機會。

第8屆不老騎士挑戰活動，1日從市府出發，逆時針繞行台灣，11日返抵台中州廳廣場，副市長林依瑩到場見證不老騎士成功圓夢的一刻，頒發獎牌及圓夢證書給這群勇敢追夢的長輩，當初她發起不老騎士，現在不老精神遍地開花，鼓勵大家不要怕變老，長輩也能很熱血。

台中州廳是10年前第一代不老騎士的出發與達陣之地，回到夢想發源之處意義非凡，長輩雖然經過長征身體有些疲憊，個個都精神抖擻，不老騎士享受迎風追夢的快感，也回報社會支持和鼓勵化身公益大使，送親手做的蛋糕給獨居弱勢長輩。

不老騎士背後的動機與原因都不同，有些長輩隨身帶著母親或配偶的照片，用愛和思念相伴旅程，車隊中的蔡爺爺行經福隆沙灘時，在沙灘上畫了一幅畫，上頭有他和妻子，蔡爺爺說，他很想念和妻子一起環島的日子。

「追夢不再是年輕人專利！」弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，2007年舉辦不老騎士，透過幫長輩環島圓夢，改變一般對老人的印象，銀髮族不管到了幾歲都可擁有夢想，不老騎士的成功，證明走出去是追求健康的第一步，號召更多阿公阿嬤們加入追夢一族。

(中時)