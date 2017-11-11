認錢不認人的齊白石 「李鐵拐」將在台北拍賣

2017年11月11日 18:09 中時電子報 中時電子報

拍賣市場蓬勃發展，齊白石是中國畫家每年拍賣數量最大者,平均1年有上千件作品在全球拍賣市場中亮相。這種「氾濫」情形也考驗收藏家的眼力，《國寶檔案》主持人戴忠仁今天翻閱目錄，發現一幅來歷很好的齊白石真跡將自下個月於台北羅芙奧進行拍賣，他說這是一件齊白石最特別的「李鐵拐」。

戴忠仁表示，這幅畫是目前市面上見到齊白石最早繪製的「李鐵拐」，時間是在1918年。那一年齊白石移居北京，靠賣畫治印維生，齊白石的活力完全展現在他的畫作上和孩子上，他的畫應該有上萬張，而他一生有12個小孩！

齊白石非見利忘義之人，可是他賣畫規矩很多，他曾在家掛出告示著：「賣畫不論交情，請照潤格出錢。」凡是有想白求或殺價、賒欠、退換的，他一律列為拒絕往來戶。

後來要買畫的人多了，他開價甚至有以量計價的牌價「花卉加蟲鳥，每一隻加10元，藤蘿加蜜蜂，每隻加20元。」不過,即將拍賣的「李鐵拐」是齊白石訂下這些規矩前的作品，而且上面還清楚記錄他踢到鐵板被退貨的原委。

這幅畫是齊白石接受一家藥房老闆委託所作(李鐵拐是民間認為的藥王)，這也是齊白石所有李鐵拐作品中唯一姿態最不一樣、用筆最繁複仔細的一幅，畫作完成後，他覺得一側留白太多，所以就提上一首打油詩「焚軀歸魄急無依，誤投跛丐丑囊皮。能為千門除百病，自家足疾總難醫」。結果被買家打槍退貨！

而齊白石之前就已收了對方酬勞，只好重畫一張，將這幅畫作留下自己欣賞。齊白石後來意識到，這名大藥房老闆原來是跑江湖賣膏藥出身，而他的詩戳到對方痛處所以才被退貨。齊白石將這過程都題記在畫上，十分有趣。

幾年前齊白石的一張《李鐵拐》曾在北京拍出人民幣782萬的高價，而羅芙奧的這件拍品原來是著名收藏家張宗憲的雲海閣舊藏，2002年曾在上海、香港、台北巡迴展覽過，這次估價是新台幣400萬，11月30日起在台北萬豪酒店3樓展出、12月2日拍賣，戴忠仁推薦買不買書畫都值得去看這件齊白石的真跡。

(中時電子報)