落山風沒在怕 老外加入不老騎士行列

70歲美國退役空軍歐金是台灣女婿，加入不老騎士環台，實現「我愛台灣」的行動力。（盧金足攝）

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▲70歲美國人歐金（右）與蔡榮▲一起完成不老騎士環台，建立麻吉友情。（盧金足攝）
歐金沿路交到許多好朋友，是不老騎士車隊中的開心果。（盧金足攝）

不老騎士從當年出發前不斷被質疑、招募不到志工，到故事被改拍成廣告、創下賣座紀錄片，睽違10年不老騎士再度出發，26名騎士途中遇到落山風沒在怕，來自美國的台灣女婿「歐金」，70歲在車隊算「少年仔！」沿路交到許多好朋友，他說，「環島深度了解台灣的美景，我愛台灣！」

車隊中特別醒目的外國騎士歐金，為美國退役空軍，曾駐軍過台中清泉崗和台南，偶然間看到「不老騎士」海報而報名，歐金很愛台灣，雖然中文不好，但旅程中仍用幽默的表情語言，英語、台語、中文互用，沿路交到許多好朋友，是隊中的開心果。

「行程中地勢最險峻、長達118公里的蘇花公路最挑戰！」87歲周邦是不老騎士最高齡，幾年前罹癌病癒，更珍惜活著的每一刻，1日從台中市府出發後，車隊一路向南，途中遇到強烈落山風考驗，車隊因安全考量暫停，排除困難後，再度北上馳騁在美麗的花東縱谷。

這次車隊中有一名香港志工，多年前觀看不老騎士紀錄片後，找尋加入不老騎士團隊的管道，今年如願以償，9月騎士培訓期間自費來台，11月正式環島，她義無反顧放下10多天工作、隻身抵台加入團隊，成為阿公阿嬤圓夢愛的推手。

(中時)

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